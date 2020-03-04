إيصال الغاز لأكثر من 52 ألفا في مرسى مطروح بزيادة 26% عن المستهدف

بحسب استعراض رئيس شركة غاز الأقاليم "ريجاس" مشروعات الشركة الجارية بالمحافظة منذ عام 2015 حتى الان

زادت شركة غاز الأقاليم “ريجاس” الأعمال المستهدفة لها فى مرسى مطروح بزيادة 26% عن المستهدف.

جاء ذلك التأكيد خلال استقبال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المهندس حاتم عبد الغنى، رئيس شركة غاز الأقاليم “ريجاس” وفريق عمل الشركة بمطروح بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام واللواء محمد انيس السكرتير المساعد ومديرى الادارات المعنية ومجلس مدينة مرسى مطروح .

واستعرض رئيس شركة غاز الأقاليم “ريجاس” مشروعات الشركة الجارية بالمحافظة منذ عام 2015 حتى الآن.

وأشار إلى أنه كان مستهدف وفق البرتوكول الموقع مع المحافظة فى عام 2018 توصيل الخدمة لعدد 33823 عميل شبكات ، إلا أنه تم زيادة الاعمال بنسبة 26% حيث تم توصيل خدمة الشبكات الى 42718 عميلاً ، بالإضافة إلى 9646 قبل توقيع البرتوكول ليصل عدد المستفيدين من مد الشبكات 52364 عميلا، ولتيسير مقابل الخدمة تم تقسيطها للعميل على 6 سنوات .

وتطرق إلى تحمل الشركة صعوبة التربة الصخرية بالمحافظة وارتفاع التكلفة عن التربة العادية وادخال الخدمة إلى المناطق الأقل كثافة سكانية لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين كعزبة السلام والسادات والعجارمة وكفر الشيخ والشيخ صافى وباقى مسافة 10 كم فقط.

وأوضح أنه المقرر الانتهاء من الأعمال فى 31 مارس الجارى، والإسراع فى إعادة الشئ لأصله بالتنسيق مع المحافظة، موضحا أنه لا تتم أعمال الشركة إلا فى المناطق التى يتم توصيل شبكة الصرف الصحى بها أولا.

وأوضح المهندس حاتم عبد الغنى أنه تم التعاون مع محافظة مطروح فى تذليل عدد من العقبات ومنها أعمال المآخذ المغذى ، وتخصيص أرض المحطة على مساحة 10 الاف م2 تم تركيب محطة مؤقته سعة 3 آلاف م3/ ساعة فى عام 2015 تم زيادتها الى 10 آلاف م3 / ساعة وغيرها .

وأشار إلى طلب المحافظة استكمال أعمال جديدة لخدمة اهالى منطقة الكيلو 4 وتم تجهيز الخرائط للمنطقة المقترحة.

وقال إنه جارٍ التنيسق مع المحافظة لتحديد البدء فى التنفيذ ، مع أهمية الإفادة بمناطق التوسعات العمرانية الجديدة حتى يتسنى للشركة إعداد دراساتها لتنفيذ الأعمال مستقبلاً ، وضرورة توعية المواطنين أصحاب المحلات التجارية والفنادق بأهمية الاشتراك فى التوصيلات المتوفرة حالياً والتى تخفف من تكلفة استهلاك الغاز لديهم ، بالإضافة إلى أهمية إدخال خدمة محطات تموين السيارات بالغاز لتعظيم هذا النشاط لأهميته فى تخفيف التكاليف والتيسير على المواطنين مع دعم رئيس الجمهورية.

شعيب يتقدم بالشكر لرئيس شركة غاز الأقاليم “ريجاس” وفريق العمل بمطروح

وتقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالشكر لرئيس شركة غاز الأقاليم “ريجاس” وفريق العمل بمطروح على جهودهم طوال الفترة الماضية، رغم وجود عدة عقبات كطبيعة التربة الصخرية بالمحافظة وارتفاع تكلفة توصيل الخدمة للاماكن البعيدة قليلة الكثافة السكانية تيسيراً على الاهالى بتلك المناطق.

وأكد على مساهمة محافظة مطروح فى تيسير تلك العقبات أمام ذلك المشروع القومى الذى تدعمه الدولة للتيسير على المواطنين، والتوعية بأهميته مع ضرورة مشاركة المواطنين فى سرعة توصيل الغاز للاستفادة من التيسيرات التى وضعتها الشركة والمحافظة خاصة بالمناطق التى تم توصيل الشبكة بها

وأشار محافظ مطروح إلى دراسة العمل على استكمال وتوسعة أعمال الشركة بالمحافظة فى المرحلة القادمة لتضم مدن الحمام والعلمين والضبعة مع كثافة السكان بالمدن الثلاثة خاصة لتيسير الخدمة على المواطنين ، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من أعمال توصيل شبكة الصرف الصحى بالحمام.