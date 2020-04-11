«إيسيسكو» تطلق جائزة بقيمة 200 ألف دولار لاكتشاف علاج أو لقاح يكافح «كورونا»

تتكون لجنة التحكيم من المدير العام للايسيسكو وممثلان من المنظمات الدولية المختصة، و4 علماء يتم اختيارهم من جامعات رائدة ومراكز بحثية مشهورة.

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو) ، عن إطلاق منظمة العالم الإسلامي (إيسيسكو) جائزة الإيسيسكو للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأوضحت المنظمة أن قيمة الجائزة تبلغ 200 ألف دولار أمريكي، مع منح وسام الإيسيسكو للفائز.

واشترت المنظمة للحصول على الجائزة، أنه يتعين على الباحث المستقل أو مجموعة الباحثين أو المؤسسة البحثية، الذي يُصرح باكتشافه علاجاً أو لقاحاً واقياً ضد فيـروس كورونا المستجد، أن يرسل ملفه كاملاً إلى أمانة اللجنة.

وينبغــي أن يتكون ملف الترشح للجائزة، من استمارة الترشح التي يمكن تحميلها عبر الموقع الإلكتروني للايسيسكو على www.icesco.org.

بالإضافة إلى تقرير مفصل عن الاكتشاف، والسيرة الذاتية للباحث المستقل أو مجموعة الباحثين، وفي حالة المؤسسة البحثية، تُرسل السيرة الذاتية للخبير العلمي الرئيسي؛ وتسجيل الاكتشاف (براءة الاختراع) لدى جهة قانونية معترف بها من جهات مختصة.

ويجب أن تكون جميع الوثائق الفنية التي من شأنها أن تثبت صحة ادعاء التوصل إلى الاكتشاف العلمي (ثلاث رسائل تزكية للاستشهاد) ، على أن ترسل الترشيحات إلى العنوان البريدي award@icesco.org .

وتتكون لجنة التحكيم من المدير العام للايسيسكو وممثلان من المنظمات الدولية المختصة، و4 علماء يتم اختيارهم من جامعات رائدة ومراكز بحثية مشهورة.