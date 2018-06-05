إيسترن كومباني: فرص الاستثمار فى الأراضي المملوكة تحت الدراسة

رجب عزالدين: قالت شركة الشرقية - إيسترن كومباني إنها مازالت تدرس الفرص الاستثمارية لاستغلال ثلاث قطع من الأراضى بمحافظتى الإسكندرية والجيزة. جاء ذلك ردا على ما نشرته المال أمس تحت عنوان: "نبحث مع القابضة الكيماوية استغلال 3 قطع أراض فضاء…

رجب عزالدين:

قالت شركة الشرقية – إيسترن كومباني إنها مازالت تدرس الفرص الاستثمارية لاستغلال ثلاث قطع من الأراضى بمحافظتى الإسكندرية والجيزة.

جاء ذلك ردا على ما نشرته المال أمس تحت عنوان: “نبحث مع القابضة الكيماوية استغلال 3 قطع أراض فضاء على مساحة 6 آلاف متر”، وذلك ضمن حوار مع رئيس الشركة محمد عثمان هارون.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة اليوم، إنها تدرس تلك الفرص الاستثمارية بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

ونوهت الشركة إلى أن الأمر مازال تحت الدراسة حتى الآن ولم يتم البت فيه بشكل نهائى لتحديد الإستغلال الأمثل.

وتبلغ مساحة الأراضى المشار إليها 6344 متر مربع موزعة على ثلاثة قطع هم: أرض جزيرة الذهب بشارع البحر الأعظم بالجيزة ومساحتها 3234 متر مربع ، أرض جان ماروشيان بالجيزة ومساحتها 1639 متر مربع ،وكذلك أرض مصنع السلوم بالاسكندرية بمساحة 1471 متر مربع.