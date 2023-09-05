«إيسترن كومباني» تحقق أعلى أرباح في تاريخها 7.7 مليار جنيه خلال عام.. ومقترح توزيع 3.75 جنيه للسهم

اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية إيسترن كومباني مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية غير المدققة عن العام المالي 2022-2023.

وحققت الشركة الشرقية إيسترن كومباني أعلى أرباح في تاريخها خلال العام المالي 2022-2023.

وبلغت صافي أرباح الشركة الشرقية ايسترن كومباني ، خلال 2022-2023، نحو 7.7 مليار جنيه، مقابل 4 مليارات جنيه، العام المالي 2021-2022، بنسبة نمو 90%.

وبلغت إيرادات الشركة الشرقية “ايسترن كومباني” نحو 66 مليار جنيه خلال عام، مقابل 68.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2021-2022، بنسبة تراجع 3%.

واقترح مجلس إدارة ايسترن كومباني توزيع أرباح على المساهمين بواقع 3.75 جنيه للسهم ، على أن يتم العرض على الجمعية العامة للشركة.