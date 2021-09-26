«إيسترن كومباني» تتبرع بمبلغ 4 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر

أعلنت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” التبرع بمبلغ 4 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر لتوفير لقاحات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على توفير اللقاح لكل المصريين، للحفاظ على صحتهم وحياتهم، وعودة الحياة إلى طبيعتها ودفع معدلات النمو الاقتصادي.

وفي هذا الصدد، قال هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إن مواجهة فيروس كورونا وتوفير اللقاح لكافة المواطنين هو مسؤولية جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع، ويتطلب مساهمة فعالة من الشركات العامة والخاصة حتى تستطيع الحكومة أن توفر الجرعات المطلوبة في أسرع وقت.

مشددا على أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة في المجال الصحي لتوفير الرعاية الصحية للمصابين،وكذلك لتوفير اللقاح لكل الفئات المستحقة، لكن لا شك أن تلك الجهود تحتاج دفعة من كل الجهات المعنية لتسريع الحصول على اللقاحات وتوفير التمويل اللازم لها في أسرع وقت.

لفت إلى أنه كلما حصل عدد كبير من المواطنين على اللقاح قلت فرصة انتشار العدوى بشكل كبير، وتقليل احتمالية انتقال الفيروس.

كما أن التوسع في التطعيم خطوة مهمة للقضاء على الفيروس بما يساهم إلى عودة الحياة إلى طبيعتها، ومن ثم الحفاظ على الاقتصاد ومعدلات النمو.