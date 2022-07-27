«إيسترن كومبانى» تدرس تداعيات زيادة أسعار الوقود والمدخلات وتعد خطة لزيادة الصادرات

قال هانى أمان الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للشركة الشرقية «إيسترن كومبانى»، إنها تدرس تداعيات ارتفاع أسعار الوقود ومدخلات الإنتاج، على العملية الإنتاجية وأسعار منتجاتها ومدى قدرتها على امتصاص تلك الارتفاعات، مشيرًا إلى امتلاكها مخزونًا احتياطيًا من منتج التبغ لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن «إيسترن كومبانى» تُعد خطة لزيادة حجم الصادرات عبر فتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى تعاون الشركة مع الجهات الحكومية المعنية للحد من انتشار السجائر المهربة، وعدم تداولها فى السوق المصرية، إذ يُقدر حجم الخسائر المتوقعة من تلك التجارة بنحو 4 مليارات جنيه سنويًا.

وأكد «أمان»، أن تلك المنتجات المهربة تؤثر على الاقتصاد المصرى، كونها خارج المنظومة الضريبية، إضافة إلى عدم مطابقتها للمواصفات الفنية، الأمر الذى يضر بالمواطن نفسه.

وتطرق لملف تخارج شركة “بريتش أمريكان” من السوق، موضحًا أن “إيسترن كومباني” كانت تُصنع نحو نصف مليار سيجارة فقط سنويًا لصالح “بريتش أمريكان توباكو”، معتبرًا إياه بالرقم الضئيل الذى لن يؤثر على حجم أعمال الشركة.

وكانت شركة بريتش أمريكان توباكو أعلنت أواخر يونيو الماضى، عن وقف عملياتها فى مصر، مؤكدةً التزامها بدعم موظفيها محليًا خلال عملية تخارجها.

الجدير بالذكر أن “بريتش أمريكان توباكو” بدأت عملها بمصر عام 2000 بتصنيع منتجاتها فى “الشرقية للدخان” الحكومية، وتمثلت أبرز منتجاتها فى سجائر «دنهل»، «كنت»، «فايسروى»، و«بال مال»، و«رويالز».

وأوضح “أمان” أن من أبرز أسباب تخارج الشركة البريطانية من السوق المحلية انخفاض حجم مبيعاتها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن عدم تقبل المستهلك المحلى لمنتجاتها، منوهًا بأنها لم تعد تتماشى مع متطلبات السوق المصرية.

وتابع أن حجم مبيعات «إيسترن كومبانى» ارتفع خلال الفترة التالية لتخارج الشركة الأمريكية بمعدلات نمو مرضية جدًا لتعويض حصتها.

وفى سياق آخر، أكد «أمان» أنه تم تأجير أحد مصانع شركته لصالح “المتحدة للتبغ” -الذراع الاستثمارية لشركة فيليب موريس العالمية- تمهيدًا لإنتاج منتجاتها محليًا، متوقعًا بدء التصنيع خلال أيام على أقصى تقدير.

وكانت عمومية «إيسترن كومبانى» وافقت على مساهمتها فى رأسمال الشركة المتحدة للتبغ بنسبة %24، بقيمة 100 مليون جنيه، دون تحمل الشرقية أى تكلفة خاصة بالرخصة.

وأكد «أمان» اهتمام إدارة شركته بسرعة عمل الكيان الجديد، وأن هذا الأمر يسير فى صالح نتائج أعمالها كونها من المساهمين، لافتًا إلى أن “المتحدة” سوف تعمل على إنشاء مصنع جديد بشكل مستقل خلال سنتين بعد إنهاء كافة الاجراءات.

وحققت «إيسترن كومبانى» أرباحًا بقيمة 4.25 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، مقابل 3.88 مليار فى الفترة المقابلة من العام المالى الماضى، وإيرادات سجلت 12.8 مليار، مقابل 12 مليار جنيه خلال فترة المقارنة السابقة.

◗❙أمان: نصنع 500 مليون سيجارة لـ«بريتش توباكو» سنوياً قبل تخارجها