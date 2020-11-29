إيساف وهيثم سعيد يعودون للغناء بعد غياب .. وموسيقيون يقيمون

قرر إيساف العودة مرة أخرى للجمهور مؤخرا بكليب جديد بعنوان "كارثة"، وهي من النوع الدرامي الذي لم يقدمه أيضا منذ سنوات للمستمعين

غاب بعض المطربين الشباب عن الساحة الغنائية منهم إيساف الذي ابتعد تماما عن السوق، بعدم طرحه لألبومات غنائية جديدة منذ سنوات، لكنه قرر العودة مرة أخرى للجمهور مؤخرا بكليب جديد بعنوان “كارثة”، وهي من النوع الدرامي الذي لم يقدمه أيضا منذ سنوات للمستمعين.

كذلك يعود المطرب هيثم سعيد بعد غياب بكليب جديد “حلوة عنيه” إخراج فادى حداد، وكلمات محمد الغنيمى، وألحان أحمد أبوزيد، وتوزيع الموسيقى كريم أسامة، ومن المقرر أن يتم طرحه فى الفترة المقبلة على يوتيوب.

ويعود أيضا المطرب محمد عدوية بأغنية جديدة الأيام القادمة للجمهور.

إسلام خليل : يعتمدون على السوشيال ميديا بقدر اهتمامهم بمدى نجاح أغنياتهم

قال الشاعر الغنائي إسلام خليل إن غيابهم قد يكون نتيجة انشغالهم بتحضير أغنيات جديدة، حيث إن هناك مطربين تاريخ حياتهم عبارة عن أغنية واحدة شهيرة مثل المطرب لؤي قدم أغنيتين ناجحتين فقط في مسيرته الفنية.

وتابع أن أحمد شيبة حينما قدم أغنية “الدنيا ماشية بظهرها” و”اللي مني” حتى جاءت أغنية “اه لو لعبت يازهر وحققت له شهرة كبيرة، لافتا إلى أن عمرو دياب فقط هو المطرب الوحيد الذي يركز في عمله الفني فيطرح البوما غنائيا كل عام بعيدا عن تقديمه لحفلات جماهيرية سنويا.

وأشار إلى أن باقي المطربين مثل إيساف وهيثم سعيد يعتمدون على التواجد على السوشيال ميديا فقط، ولا يهمهم تحقيق النجاح الكبير بأغنياتهم الجديدة التي يقومون بطرحها.

حلمي بكر: أصوات جيدة لكن موجودة في زحمة السوق الغنائي

وقال الملحن حلمي بكر إن هؤلاء أصواتهم جيدة لكن للاسف موجودين في وسط غنائي زحمة ومليئ بالأصوات الرديئة، وأغاني المهرجانات المسفة التي تحوي كلام بذي وفيه اسفاف والفاظ سيئة تخدش حياء الجمهور.

ولفت أيضا إلى أن إيساف صوت جيد عرفه الجمهور من خلال برنامج للمواهب ستار ميكر” لكن للاسف الظروف لم تساعده ليحقق النجاح المتوقع ، برغم انه احيانا يختار اغنيات جيدة .

ويضيف هيثم سعيد ايضا صوت جيد لكن يجب ان يقدم هؤلاء المطربون اغنيات وفنا يلفت الجمهرو بشكل راقي في ظل زحمة السوق الغنائي حاليا .

وأعرب بكر عن كون وجود العديد من الاصوات الرديئة او الجيدة التي لاتختار بعناية اعمالها الموسيقية تسبب في هبوط الذوق العام والموسيقى في مصر ، باستثناء حالات معينة فقط .