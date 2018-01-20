إيساف: لن أجدد مع مزيكا.. ولا أفكر في إصدار ألبومات غنائية

أعود للسينما بعد سنوات بفيلم شبابي رومانسي مختلف حوار – أحمد حمديبعد طرح آخر ألبوماته الغنائية "الحقيقة" نهاية عام 2017، مع شركة مزيكا، اختفى النجم الشاب إيساف عن الأنظار لفترة، يعود بعدها حاليًا بفيلم سينمائي جديد رومانسي شبابي بعد غيابه عن السينما لسنوات."المال" تحاورت معه عن تجرب

أعود للسينما بعد سنوات بفيلم شبابي رومانسي مختلف



حوار – أحمد حمدي



بعد طرح آخر ألبوماته الغنائية “الحقيقة” نهاية عام 2017، مع شركة مزيكا، اختفى النجم الشاب إيساف عن الأنظار لفترة، يعود بعدها حاليًا بفيلم سينمائي جديد رومانسي شبابي بعد غيابه عن السينما لسنوات.

“المال” تحاورت معه عن تجربته السينمائية الجديدة، ونيته في تقديم ألبومات غنائية جديدة، ورأيه في الأغنية على الساحة الفنية حاليًا، وعلاقته بشركة مزيكا، وهل يفكر في الإنتاج لنفسه الفترة المقبلة، كما كشف خلال الحوار أسرارًا جديدة في حياته الفنية لأول مرة.

قال النجم الشاب إيساف إنه تحمس للمشاركة في بطولة الفيلم السينمائي الجديد “صباح الخير”، الذي يقوم بتصويره حاليًا، ويشارك معه إلهام عبدالبديع وراندة البحيري وأحمد تهامي وكوكي وتامر إسلام ومها أبو عوف ومصطفى هريدي، والفيلم من إخراج أسامة فاضل، سيناريو وحوار هيثم وحيد، ويقوم فيه بشخصية مخرج إعلانات يخوض قصة رومانسية درامية جديدة.

وأضاف في حواره مع “المال” أنه منذ فيلم “عايشين اللحظة” الذي قدمه منذ 10 سنوات تقريبًا في بدايته الفنية وشاركته الفنانة بشرى لم يفكر أبدًا في تقديم أي عمل سينمائي أو درامي، وقرر التركيز في الغناء فقط.

وأشار إلى أنه رفض الكثير من العروض السينمائية الفترة الأخيرة، لكن حينما عرض عليه فكرة فيلم “صباح الخير” أعجب بها كثيرًا، لأنها تحمل حبكة درامية ورومانسية ومواقف كوميدية أيضًا.

وتابع أن السينما لن تأخذه أبدا من الغناء، كما يتوقع البعض فهو يسير في خطين متوازيين في هذين المجالين.

وكشف أنه لن يفكر في تقديم ألبومات غنائية جديدة أبدًا، لأنها تعطله لمدة سنتين في تحضيرها، وفي النهاية الجمهور يحب مشاهدة الأغنيات المصورة فقط، لذلك سيهتم بتصوير العديد من أغنياته المنفردة في العام الجديد، وسيبدأها بأغنية جديدة سيقوم بطرحها فبراير المقبل.

وأكد أيضًا النجم الشاب أن ألبومه الأخير “الحقيقة” حقق نجاحًا جيدًا ويراه مرضيًا له، واصفًا إياه بأنه ألبوم راقٍ ومحترم.

وعن استمرار تعاونه الفني مع شركة “مزيكا” أكد أنه لن يكمل عقده معهم، وذلك بالرغم من أن علاقته بالقائمين على الشركة جيدة حتى الآن، مشيرا الى أنه يمكن ان يتعاون مع شركة إنتاج أخرى الفترة المقبلة ولن يفكر في الإنتاج لنفسه حاليا.

ونوه إيساف إلى أنه يرى أن الساحة الفنية حاليًا أصبحت تشهد رواجًا كبيرًا في الغناء، فالجمهور أصبح يقبل على سماع جميع الألوان الغنائية والأغنيات الدرامية والعاطفية الكلاسيكية، ولم يعد مقتصرا فقط على أغنيات المهرجانات أو الأغنيات الشعبية، موضحًا أن الناس حدث لهم حالة من التشبع من نوعية تلك الاغنيات خلال الفترة الماضية فاشتاقوا لكل الوان الموسيقى.

ولفت إلى أنه لا يفكر في الاتجاه لنمط أو شكل غنائي معين الأيام القادمة، بل يفكر في تقديم أغانٍ جيدة للناس ليس اكثر، مؤكدا أنه لا يهتم بالعمل مع فريق بعينه من المؤلفين والملحنين والموزعين الموسيقيين دون غيرهم في أعماله الغنائية، بل دائمًا ما يسعى للتجديد مع اكثر من شخص مختلف في السوق حتى تكون أغنياته بروح ودم جديد طيلة الوقت والعمل هو من يفرض نفسه في النهاية.

ونوه إيساف إلى أنه لا يفكر في تقديم أغنية شعبية، لأن كل مطرب أو فنان يقدم لجمهوره ما يناسبه ويليق بطبقة صوته وأدائه الغنائي، ولا يرى نفسه يغني هذا اللون أبدا.

وأوضح أيضًا أنه يهتم بتحقيق أغنياته نسب مشاهدة جيدة على يويتوب ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا يقوم بدفع أموال لزيادة نسبها على يويتوب أبدًا، بل يفضل أن تكون حقيقية وليست مزيفة، ولن يفعل ذلك أبدًا حتى يستطيع تقييم نفسه فنيًّا والتفكير في الخطوات القادمة في فنه.

واستطرد إن قرصنة الإنترنت ما زالت تؤثر كثيرا على الحالة الغنائية في السوق المصرية، وبسببها اختفى شريط الكاسيت منذ فترة طويلة، واصبح الامر مقتصرًا على الأغنيات الموجودة على يويتوب فقط.

