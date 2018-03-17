إيزى كير تكافئ المتفوقين وأبناء الشهداء بـ150 منحة للدراسة بأكاديمية النقل البحري

بورسعيد- أمانى العزازي أكد الدكتور عصام البكل، رئيس مجلس إدارة مجمع خدمة الصناعة التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، نجاح مسابقة مصر الأولى للمهارات التى اختتمت فعالياتها، أمس، فى إطار منتدى مجمع خدمة الصناعة لتطوير التعليم الفنى. وأشار البكل

بورسعيد- أمانى العزازي





أكد الدكتور عصام البكل، رئيس مجلس إدارة مجمع خدمة الصناعة التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، نجاح مسابقة مصر الأولى للمهارات التى اختتمت فعالياتها، أمس، فى إطار منتدى مجمع خدمة الصناعة لتطوير التعليم الفنى.

وأشار البكل إلى أن الدكتور آسر سلامهة، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ومصانع إيزى كير، قام بتقديم 50 منحة لأبناء الشهداء من الشرطة والجيش، و100 منحة للمتفوقين من أبناء التعليم الفنى للدراسة بمعهد الدراسات التقنية والمهنية التابع للأكاديمية، وتقديمه جوائز لكل المشاركين بركن الإبداع الذي أقيم على هامش فعاليات مؤتمر مجمع الصناعة أمس.

كما أشاد البكل بدعم الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية، وتقديم كل الإمكانيات لدعم مسابقة المهارات الفنية وخطة مجمع الصناعة لدعم تطوير الفنى.