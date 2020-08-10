إيزى جت البريطانية تستأنف رحلاتها الجوية لمطارى شرم الشيخ والغردقة سبتمبر المقبل

رئيس سلطة الطيران المدنى: هذه خطوة هامة ومؤشر فعال لانتظام وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها مرة أخرى مع الدول الأوروبية

أكد الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى، أنه تم التصديق على تشغيل شركة إيزى جت البريطانية أحد أهم شركات الطيران على مستوى العالم وأوروبا رحلات طيران عارض إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة الدوليين.

يأتي ذلك في إطار سعى وزارة الطيران الدائم نحو زيادة وتنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى مطارات الجذب السياحى بمصر.

وأضاف نوير أن هذه الخطوة الهامة تعد بمثابة مؤشر فعال لانتظام وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها مرة أخرى مع الدول الأوروبية خاصة بعد ما شهده قطاع الطيران من تأثر خلال الفترة الماضية فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بأكمله.

وأشار إلي أنه من المقرر أن تسير شركة إيزى جت رحلتين أسبوعيا إلى مطار شرم الشيخ بخط سير مانشستر / شرم الشيخ يومى الثلاثاء والأحد خلال شهر سبتمبر القادم ، وبواقع رحلة جوية واحدة أسبوعياً يوم الأربعاء من مطار جاتويك إلى شرم الشيخ.

كما سيشهد مطار الغردقة تشغيل 4 رحلات جوية أسبوعياً أيام الأثنين والأربعاء والخميس والسبت، من مطار لندن جاتويك اعتباراً من 2 سبتمبر القادم، ورحلتين أسبوعياً خط سير مانشستر / الغردقة يومى الأربعاء والسبت من كل أسبوع .