«إيزون إكسبيرينس» تعزز نشاطها في جنوب إفريقيا بعد الاستحواذ على «Altron» للخدمات البشرية

استحوذت شركة إدارة تجربة العملاء العالمية iSON Xperiences، على أعمال تعهيد عمليات الأعمال لمصادر خارجية (BPO) وتكنولوجيا تجربة العملاء (CXTech) لشركة Altron للخدمات البشرية في أكتوبر من العام الماضي، لتعزز من وجودها بشكل كبير في سوق جنوب إفريقيا، وتلبية الطلب المتزايد للشركات، على خدمات التوريد المتخصصة.

ويقول برافين كومار، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة : iSON Xperiences “كنا نهدف إلى الحصول على موطئ قدم في جنوب إفريقيا، ونهدف لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، بأكثر الطرق فاعلية من وجهة نظرنا. حيث بدأت iSON Xperiences، منذ نهاية عام ٢٠١٨، في التعاون مع Multi choice business لتقديم خدمات خدمات تجربة العملاء. وفي غضون ستة أشهر، أصبحنا شركاءهم الحصريين، لتقديم خدمات العملاء، وركزنا على تعزيز مرافق الاتصال الثلاثة التي قمنا بتطويرها في جنوب إفريقيا، وأصبح لدينا أكثر من 1200 وكيل، يخدمون عملاء Multichoice .”

وأدركت الشركة أنها بحاجة إلى التركيز على جوانب متعددة، بالإضافة إلى العمل على زيادة حجم الأعمال. حيث أرادت iSON Xperiences العمل على توفير سبل لدعم وتطوير المواهب المحلية في جنوب إفريقيا، بالتزامن مع جلب أشكال جديدة من الملكية الفكرية الدولية إلى البلاد. كان هذا أمرًا بالغ الأهمية، حيث إن العديد من الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة، العاملة خارج جنوب إفريقيا، قد ركزت على توفير الخدمات لعملائها الدوليين، دون العمل على تطوير إمكانات السوق هنا.

وأشار كومار إلى أن توقيت صفقة Altron كان جيدا للغاية، بالنسبة لشركته. مضيفا “لقد قدمت الصفقة، لشركة iSON Xperiences، الطريقة المثالية لبناء قاعدتها في جنوب إفريقيا، خاصة في مجال الاتصالات، خاصة في ظل التعاون مع شركة Vodacom كعميل رئيسي لنا. حيث تمثل جنوب إفريقيا لنا فرصةً كبيرة لتنمية تواجدنا في هذا القطاع، الذي تبلغ فيه حصتنا حاليا حوالي 75٪ من حصة السوق الأفريقية في قطاع الاتصالات”.

أضاف كومار : ” المناقشات مع شريكنا العالمي فودافون أعطى عملية الاستحواذ مزيدا من الزخم”.

“وأوضح : “عند تسلمنا أعمال Altron People Solutions كان لديهم قاعدة موظفين كبيرة، يفهمون السوق جيدًا. وساهم تواصلنا الوثيق مع قيادات الشركة على عدم وجود أية عقبات بعد عملية الاستحواذ، وخاصة خلال دمج موظفيهم من جنوب إفريقيا في عملياتنا. كما حرصنا أيضا على توفير العديد من الوظائف المحلية. نحن الآن في وضع جيد لزيادة وجودنا، ليس فقط في جنوب إفريقيا، ولكن في بقية القارة أيضًا. حيث تمتلك iSON Xperiences رؤية لتصبح واحدة من أكبر منظمات إدارة العمليات التجارية وعمليات التعهيد في جنوب إفريقيا ولاعبًا مهمًا في هذا المجال على مستوى العالم. وساهم فريق Altron People Solutions الذي ضم أكثر من ١١٠٠ شخصا من ذوي الخبرات المتنوعة في دعم سعينا لتقديم أفضل تجارب العملاء الممكنة لجميع احتياجات التوريد المحلية لعملائنا، حيث بلغت قوة عملنا هناك أكثر من ٢٣٠٠ وكيل في مختلف أنحاء جنوب إفريقيا.