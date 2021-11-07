«إيزان» تطلق مشروع «ذا ميديان ريزيدنسز القاهرة الجديدة» باستثمارات 2.2 مليار جنيه

على مساحة 20 فدان من نوعية السكنى التجاري

أعلنت شركة “إيزان” للتطوير العقارى إحدى الشركات التابعة لإيجى جاب القابضة؛ عن إطلاق أحد أعمالها فى السوق العقارية المصرية “ذا ميديان ريزيدنسز” بتكلفة استثمارية تقدربـ 2.2 مليار جنيه.

وقالت المهندسه شريهان جاب الله رئيس مجلس إدارة “إيزان” إن مشروع “ذا ميديان ريزيدنسز” هو أهم مشروعات شركة “إيزان” وهو مشروع سكنى تجارى على مساحة 20 فدانا بالقاهرة الجديدة.

ويتميز بموقع مميز وفريد يطل على مداخل التجمع الخامس فى منطقه ذات مرافق مختلفة وتحت تطور عمرانى واستثمارى ضخم.

ويتكون “ذا ميديان” من ثلاث مراحل بإجمالى وحدات 1400 وحدة سكنية و 100 وحدة تجارية.

وأضافت “شريهان” أنه وفقا للجدول الزمنى للمشروع سيتم بدء العمل بالمشروع نهاية عام 2022 ومن المقرر تسليم جميع مراحله فى غضون 4 سنوات أى عام 2025.

وقالت إن “إيزان ” مطور عقاري ومستثمر في العقارات متعددة الاستخدامات تأسست بهدف إنشاء وتقديم أحدث الأفكار للسوق المصرية.

وتعتبر “إيزان “هي بداية الجيل الثاني لمجموعة “إيجي جاب القابضة” – وترتكز رؤيتها على إنشاء أفضل المنتجات العقارية التي تتبع نهج مختلف في جميع جوانب عمليات الإنشاء والتطوير للمشروعات التي تجذب فئة مميزة من العملاء.

كما تهدف “إيزان” للاستثمار في المشروعات التي تتماشى مع مهمتهم نحو بث حياة جديدة في قطاع قديم.

وأضافت ” عندما اخترنا موقع وتصميم “ذا ميديان” تم الاختيار فى منطقة محورية أمام مطار القاهره الدولى وبجانب جميع الخدمات من المولات تجارية وعلى المحور الجديد “الوفاء والأمل والذى تم افتتاحه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى يعتبر شارع موازى لطريق السويس فيقوم بربط مصر الجديدة بالتجمع الخامس .

ولفتت إلى مراعاة الشركة فى إيجاد مرونة في تصميم مساحات المشروع، بما فيها من مساحات تركز على جانب الخصوصية، وتحسين البنية التحتية لتوفير اتصال قوي وحلول تكنولوجية متكاملة.

مساحات خضراء

تم تصميم “ذا ميديان ريزيدنسز” مع وضع متطلبات مختلفة في الاعتبار، فمثلا يتمتع المشروع بنسبة 74٪ من المساحات الخضراء مع تصميمات مائية إلى جانب مرافق مخصصة للملاك والعمل والترفيه والتمتع بأحدث التقنيات التكنولوجية.

كما يمكن للعملاء زيادة إنتاجيتهم أو الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية من خلال خدمات الإنترنت والتليفزيون والهاتف الأرضي المزودة بأفضل تكنولوجيا من الألياف الضوئية.

وتهتم “ذا ميديان ريزيدنسز” بتوفير الراحة القصوى لساكنيها، لذلك تم تزويد جميع الوحدات ببنية تحتية ذكية توفر خدمات وميزات متطورة تمنحهم تجربة معيشية فريدة.

وقالت رئيس مجلس الإدارة إن “إيزان” تلتزم بمهمتها نحو تطبيق فهمها للاحتياجات الجديدة للعملاء ومتطلبات العملاء لمنتجات جديدة من حيث المساحات وطرق السداد .

توازن مثالي

وتسعى من خلال مشروعها إلى أن تحقق التوازن المثالي بين الرفاهية ومتطلبات الواقع، بفضل التوزان بين العناصر المتكاملة للمشروع سواء الجانب التجاري أو التعليمي أو الروحي أو الطبيعي الذي يتمتع به كل منزل في “ذا ميديان”.

جدير بالذكر أنه يرجع أصل إيزان إلى قصة بناء “إيجي جاب” في السبعينات كشركة مقاولات منذ أكثر من نصف قرن ، الفترة التي بدأت وازدهرت فيها مشروعات مختلفة أسستها عائلة المهندس سمير جاب الله.

واستطاعت على مر السنين الاستثمار في فئات أصول عقارية مختلفة و تحديد فرص الاستثمار العقاري قصيرة وطويلة الأجل والاستفادة منها على مدار دورات متعددة للسوق العقاري.

وتمكنت “إيجي جاب” من ترسيخ قدرتها التنافسية في تطوير المشروعات العقارية السكنية والتعليمية، ونجحت في تأسيس اسمها كعلامة تجارية معروفة برؤيتها المبتكرة والتزامها بالجود ومن خلال خبرتنا فى “إيجى جاب” فى التصميمات والإشراف على التنفيذ جاءت “إيزان”.

كما يرجع جزء كبير من نجاح الشركة إلى قيم اتبعتها العائلة في أعمالها على مدار العقود الماضية وهي العدل والنزاهة والاتزام الدائم بتسليم مشروعاتها قبل موعدها ، وانتقلت تلك القيم إلى “إيزان” لتصبح جزءا من علامتها التجارية الحالية.

وأضافت أن “إيجي جاب ” تمتلك محفظة شاملة من المشروعات السكنية المتميزة مثل مشروعات “جراندا” و”فاميلي سيتي”، وأيضًا المشروعات التجارية مثل “ذا ماونتن”، و”ذا إيدچ”، أما عن المشروعات التعليمية فتشمل المدارس المصرية والجامعة الكندية الدولية.

توسعات مرتقبة

وكشفت المهندسة شريهان جاب الله عن الخطة التوسعية لـ “إيزان” واستهدافها الفترة المقبلة للاتجاه نحو العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالى تماشيا مع الخطط التنموية للدولة والمساهمة فى تنفيذ جزء منها.