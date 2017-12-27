إير كايرو نقلت مليون و224 ألف راكب خلال 11 شهرا

دعاء محمود:أعلنت وزارة الطيران المدني عن الحصاد السنوي والذي يتضمن أهم الإنجازات والإنشطة التى شهدتها الوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة خلال العام الجاري.وأكدت الوزارة أن شركة إير كايرو للطيران التابعة لها استطاعت تسيير 5 الأف و384 رحلة خلال الفترة من يناير الى نوفمبر 2017 منها 2805 رحلة الى منط

دعاء محمود:

أعلنت وزارة الطيران المدني عن الحصاد السنوي والذي يتضمن أهم الإنجازات والإنشطة التى شهدتها الوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة خلال العام الجاري.

وأكدت الوزارة أن شركة إير كايرو للطيران التابعة لها استطاعت تسيير 5 الأف و384 رحلة خلال الفترة من يناير الى نوفمبر 2017 منها 2805 رحلة الى منطقة الشرق الاوسط و 2580 رحلة الى منطقة اوروبا .

كما قامت شركة اير كايرو بنقل حوالى 1,224,892 راكب خلال الفترة من يناير الى نوفمبر 2017 منهم 619,466 راكب من منطقة الشرق الاوسط و 605,426 راكب من منطقة أوروبا .

واستطاعت الشركة نقل عدد 300 الف سائح الى مطارات الجذب السياحي بمصر، بالإضافة إلي زيادة عدد وحدات إسطولها من 7 طائرات خلال العام الماضي الى عدد 9 طائرات خلال عام 2017.

وأشارت الوزارة إلي أن الشركة قامت بفتح عدد 14 خط منتظم الى منطقتى أوروبا و الشرق الأوسط خلال عام 2017 ومنها تدشين أولي رحلات الشركة المنتظمة من مدينتي وارسو وكاتوفيستا بدولة بولندا الي مطار الغردقه، وتأتي هذه الخطوة في اطار إستراتجية التوسع بشبكة الشركة في أوروبا.

كما تم تدشين أولي رحلات الشركة المنتظمة من مدينة ميلانو الايطالية ومدينة بيولند بالدنمارك إلى مطارى شرم الشيخ ومرسى علم فى إطار استراتيجية الشركة فى التوسع بشبكتها بأوروبا.

ومن المنتظر أن تقوم الشركة بتكثيف تشغيلها انطلاقاً من هذه النقاط خلال موسم الصيف القادم بالإضافة إلى افتتاح خطوط منتظمة أخرى من مختلف المدن الكبرى بشمال ووسط إيطاليا إلى مناطق الجذب السياحي بجمهورية مصر العربية هذا بخلاف التشغيل العارض من جميع أنحاء إيطاليا طوال العام بالاضافة تسير رحلات جديدة أسبوعياً من الدنمارك إلى مطار شرم الشيخ.

كما تم تدشين اولي رحلات الشركة إلي العاصمة الأرمينية يريفان من الغردقة وشرم الشيخ ابتداءاً من يوم ٢٠ يونيو ٢٠١٧ رحلة اسبوعياً من الغردقة كل ثلاثاء ومن شرم الشيخ كل خميس الي يريڤان، بالإضافة إلي زيادة رحلات الشركة الى بولندا الى ١٢ رحلة اسبوعيا بدلا من ٤ رحلات.

وأشارت الوزارة إلي تسلم الشركة دائزة التميز لعام 2016 فى حفل أقامته شركة أماديوس مصر وقد أُقيمت الإحتفالية بمناسبة مرور 30 سنة على إنشاء شركة “أماديوس” ، كما شاركت الشركة في معرض برلين “ITB