«إير كايرو» توقع اتفاقية خدمات مع «سي إف إم إنترناشيونال» لصيانة محركاتها من طراز LEAP-1A

وقّعت “إير كايرو”، التابعة لشركة مصر للطيران، و”سي إف إم إنترناشيونال”، اليوم، اتفاقية خدمات غير حصرية لسنوات عدة، لصيانة 28 محركًا من طراز LEAP تستخدمها الناقلة حاليًّا في تشغيل 14 طائرة إيرباص A320neo.

وكانت “إير كايرو” قد بدأت شراكتها مع “سي إف إم إنترناشيونال” في عام 2005، عندما طلبت، لأول مرة، محركات CFM56-5B لتشغيل 6 طائرات من عائلة إيرباص A320ceo، وتشغّل الناقلة حاليًّا 8 طائرات من هذا الطراز.

قال حسين شريف فهمي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “إير كايرو”: “يعدّ توسيع الشراكة مع ’سي إف إم إنترناشيونال‘ محطة مهمة في إستراتيجية التطوير التي تنتهجها ’إير كايرو‘. وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا الدائم بالابتكار، وكسب رضا العملاء، واستدامة السفر الجوي، بالاستناد إلى كفاءة محركات LEAP”.

من جانبه، قال غايل ميهوست، الرئيس التنفيذي لشركة “سي إف إم إنترناشيونال”: “يسرنا أن تجدد ’إير كايرو‘ ثقتها بشركتنا، ونلتزم من جانبنا بتقديم الدعم الذي تحتاجه وفق أعلى المعايير.

وتتيح هذه الاتفاقية للناقلة حرية اختيار مكان صيانة محركاتهم من طراز LEAP، ضمن إطار نظامنا العالمي المفتوح لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة”.

توفر عائلة محركات LEAP المتطورة استهلاكًا أفضل للوقود بنسبة تتراوح بين 15 و20%، وانبعاثات أقل لغاز ثاني أكسيد الكربون،

بالإضافة إلى مستويات أقل من الضوضاء مقارنة بمحركات الأجيال السابقة. ومنذ دخولها حيز الخدمة في عام 2016، أتاحت محركات LEAP للعملاء توفير أكثر من 20 مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.