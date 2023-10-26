«إير كايرو» تطلق رحلات جوية جديدة إلى 3 مدن روسية اعتبارًا من اليوم

استمراراً لخطة وزارة الطيران المدني الطموح نحو فتح أسواق جديدة تساهم في تنمية وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مناطق الجذب السياحى المصري، أعلنت شركة “إيركايرو” إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني عن فتح خطوط جوية مباشرة من عدة مدن روسية إلى مدن الجذب السياحي المصرية “شرم الشيخ والغردقة” حيث أنه من المقرر أن يتم تسيير رحلات جوية من موسكو و ايكاترينبرج وسان بطرسبرج إلى كل من مدينتى شرم الشيخ والغردقة وذلك بواقع 21 رحلة أسبوعيًا.

وسيتم تسيير أولي رحلاتها اليوم بمعدل 7 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة شرم الشيخ؛ حيث تسير الشركة ثلاث رحلات من العاصمة الروسية موسكو بالإضافة إلي رحلتين لكل من ايكاترينبرج وسان بطرسبرج، وترتفع إلى 14 رحلة أسبوعيًا من المدن الروسية الثلاث إلى مدينة الغردقة اعتبارًا من منتصف نوفمبر المقبل.

فى السياق ذاته، أكد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى أنه في ضوء الإستراتيجية التي تنتهجها وزارة الطيران المدني من أجل زيادة معدلات التشغيل وفقًا لسياسة العرض والطلب وفتح نقاط وأسواق جديدة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية وبخاصة السياحة الروسية.

وأشار إلى أن شركة “إير كايرو” تهدف إلى تنمية وتعزيز أسطولها الجوى والاستمرار في تحديثه والحفاظ على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

من جانبه، أشار حسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة “إيركايرو” أن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية فتح أسواق جديدة ذات مقومات متعددة ومختلفة مع تعزيز فرص تواجد الشركة فى الأسواق المصدرة للسياحة مثل روسيا؛ مؤكدًا أنه مع زياده تدفق الحركة السياحية إلى مصر سوف يتم تدريجيا إضافة نقاط جديدة و مضاعفة عدد الرحلات خلال الفترة المقبلة.