نقل وملاحة

«إير كايرو» تستقبل أولى طائراتها الجديدة ضمن خطتها لتحديث الشركة

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني باستمرار تطوير وتحديث أسطول شركة إير كايرو
دعاء محمود 6:09 م, الأحد, 15 نوفمبر 20 6:09 م, الأحد, 15 نوفمبر 20

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استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم أولى طائرات الشركة الجديدة من طراز A320Neo-Sharklet لتحل محل إحدى الطائرات القديمة التى خرجت من أسطول إيركايرو فى الأسبوع الأول من نوفمبر الحالى.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني باستمرار تطوير وتحديث أسطول شركة إير كايرو.

وأكد حسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو، أن الطائرة الجديدة إضافة كبيرة لأسطول إيركايرو، وهى ضمن صفقة من ثلاث طائرات، منها طائرتان A320neo وجميعها بسعة 180 مقعدا، وجارٍ التعاقد على طائرتين جديدتين من ذات الطراز ليرتفع أسطول الشركة من 7 إلى 10 طائرات خلال عام 2021، إضافة إلى 4 طائرات E170 وجار التعاقد عليهم مع الشركة الوطنية مصر للطيران لتشغيل الخطوط الإقليمية من المطارات الداخلية.

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وفى هذا السياق، شدد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، على كل الناقلات الجوية المصرية بالاستعداد لمرحلة ما بعد كورونا، بحيث تكون الناقلات الجوية المصرية أسبق فى اقتحام الأسواق التى تأثرت سلبا بـcovid-19 واستعادة حركة الركاب منها بأسرع وقت، ما دعا الى إبرام إتفاق المشاركة بالرمز بين مصرللطيران و آيركايرو لتقديم خدمات متكاملة لركاب الشركتين بما يسهل السفر من والى وعبر المطارات المصرية ويدعم منافستها بين الناقلات الجوية و المطارات فى المنطقة.

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تجدر الإشارة إلى أن آيركايرو قد طرحت مناقصة لزيادة وحدات أسطولها من الطراز A320neo الى 19 طائرة بحلول 2024 لتخدم حركة السياحة الوافدة إلى مناطق الجذب السياحى وتدعم مشاركة الناقلات المصرية فى الحركة السياحية الى المطارات المصرية، هذا إضافة الى دعم حركة الركاب من وإلى مطارات برج العرب بالإسكندرية ومطارى سوهاج وأسيوط.

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بقلم دعاء محمود

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