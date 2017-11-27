إير كايرو ترعى مؤتمر غرفة السياحة البولندية بمرسى علم

المال- خاص فى إطار توجيهات وزير الطيران المدنى ببذل شركات الطيران الوطنية جميع الجهود الممكنة للعمل على سرعة استعادة الحركة السياحية، تقوم شركة إير كايرو برعاية مؤتمر Polish Chamber of Tourism PIT غرفة السياحة البولندية بـمدينة مرسى علم، وهي أكبر منظمة لصناعة السياحة البولندية، ويرج

المال- خاص





فى إطار توجيهات وزير الطيران المدنى ببذل شركات الطيران الوطنية جميع الجهود الممكنة للعمل على سرعة استعادة الحركة السياحية، تقوم شركة إير كايرو برعاية مؤتمر Polish Chamber of Tourism PIT غرفة السياحة البولندية بـمدينة مرسى علم، وهي أكبر منظمة لصناعة السياحة البولندية، ويرجع تاريخ تأسيسها لأكثر من 25 عامًا، وتضم 500 عضو من منظمي الرحلات وشركات السياحة البولندية، ولديها ما يزيد على 1000 مكتب ببولندا.

ويعقد الاتحاد اجتماعًا، كل عامين، خارج بولندا، وتم اختيار مصر، هذا العام، بعد منافسة مع مجموعة من الدول السياحية الأخرى.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 150 فردًا من كبار منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران ببولندا وعدد من المسئولين الحكوميين من وزارة السياحة البولندية، على رأسهم وزير الدولة للسياحة, وعدد من كبار الشخصيات ووفد إعلامي يمثل كبرى وسائل الإعلام البولندية.

الجدير بالذكر أن شركة إير كايرو تقوم حاليًّا بتشغيل 10 رحلات منتظمة أسبوعيًّا من بولندا إلى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وسيتم زيادتها إلى 16 رحلة منتظمة أسبوعيًّا خلال رحلات موسم الصيف 2018.