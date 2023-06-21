«إير إنديا» تؤكد طلبية شراء 250 طائرة من «إيرباص»

أعلنت شركة “إير إنديا” عن تأكيد طلبية شراء 250 طائرة من إيرباص ، واعتمادها لباقة خدمات صيانة وحلول رقمية جديدة من إيرباص، وذلك بموجب خطاب النوايا الذي وقعته في فبراير 2023، في خطوةٍ تدعم استراتيجيتها الخاصة بالتحول الرقمي والنمو.

وتشمل الاتفاقية 140 طائرة من طراز A320neo و70 طائرة من طراز A321neo ذات الممر الواحد، إضافة إلى 34 طائرة من طراز A350-1000 وستة من طراز A350-900 ذات الهيكل العريض.

وستستفيد “إير إنديا” من الحلول المتكاملة من شركة “ساتير” التابعة لإيرباص، بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية لأسطولها، حيث يوفر حل الصيانة المدعوم من إيرباص جميع الأجزاء والقطع القابلة للتدوير والاستهلاك عند اللزوم، وخدمات تجديد المخزون بشكل تلقائي.

وفي إطار رحلتها نحو التحول والرقمنة، ستكون “إير إنديا” أول عملاء نظام “سكاي وايز Core X3″، والذي يعتبر أحدث منصات إيرباص الخاصة بتحليلات الرحلات الجوية وأكثرها تطوراً، بما يعكس علاقة التعاون الراسخة التي تجمع الشركتين.

وقال كامبل ويلسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “إير إنديا”: “من شأن برنامجنا الطموح لتجديد وتوسيع أسطولنا أن يجعل “إير إنديا” شركة مشغلة لأكثر الطائرات تطوراً وكفاءةً من ناحية استهلاك الوقود ضمن شبكة خطوطنا في غضون السنوات الخمس القادمة.

وتابع نفخر بالعمل والتعاون مع جميع شركائنا، بما فيهم شركة إيرباص، لبلورة ملامح رحلتنا الرامية إلى تعزيز سمعتنا كشركة طيران عالمية تعكس مكانة الهند الراسخة والرائدة على مستوى العالم”.

ومن جانبه، قال كريستيان شيرير، الرئيس التجاري لشركة إيرباص ورئيس إيرباص الدولية: “يسرنا أن نلعب دوراً رئيسياً في مسيرة تطور علامة المهراجا في قطاع الطيران، ويعد هذا أحد أكثر المشاريع طموحًا في القطاع اليوم تحت قيادة مجموعة تاتا وإدارة الشركة الجديدة.

كما نفخر بالدور التي ستساهم به طائراتنا من خلال الكفاءة التي توفرها وقدرتها المتميزة على التحليق لمسافات طويلة، لتدعم شركة “إير إنديا” في ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع الطيران العالمي، فضلاً عن اعتماد الشركة لباقة خدمات إيرباص المتقدمة، التي تعد الخيار الأمثل لتعزيز عملية تحول عمليات الشركة”.

وتدخل الطائرة من طراز إيرباص A350 إلى سوق الطيران الهندي، الأسرع في العالم لأول مرة بعد طلبية “إير إنديا” الأخيرة، حيث ستساعد في تعزيز الإمكانات الضخمة لسوق المسافات الطويلة في الهند، وذلك من خلال تقنياتها المتقدمة التي توفرها للركاب وقدرتها على التحليق لمسافات طويلة، مما يتيح للشركة فرصة تعزيز شبكتها وتجارب الفر، فضلاً عن فوائدها الاقتصادية والبيئية.

وستلعب الطائرات من عائلة A320 أيضاً دوراً فعال في تعزيز عمليات الشركة وتطوير قطاع الطيران في الهند على المستوى العالمي. كما من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم لأول طائرة A350-900 قبل نهاية عام 2023.