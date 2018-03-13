إيروفلوت الروسية تستأنف رحلات الطيران إلى مصر من 11 أبريل

متابعات قالت إيروفلوت، أكبر شركة طيران في روسيا، يوم الثلاثاء إنها ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة المصرية في 11 أبريل ، في عودة لرحلات الطيران المدني بعد توقف لأكثر من عامين ونصف العام.وأجرت روسيا ومصر محادثات لاستئناف الرحلات على مدى أشهر بعد أن توقفت رحلات نقل الركاب في أكتوبر 2015، حي

متابعات قالت إيروفلوت، أكبر شركة طيران في روسيا، يوم الثلاثاء إنها ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة المصرية في 11 أبريل ، في عودة لرحلات الطيران المدني بعد توقف لأكثر من عامين ونصف العام.





وأجرت روسيا ومصر محادثات لاستئناف الرحلات على مدى أشهر بعد أن توقفت رحلات نقل الركاب في أكتوبر 2015، حينما تعرضت طائرة ركاب روسية لتفجير أثناء طيرانها فوق شبه جزيرة سيناء بعد أن أقلعت من منتجع شرم الشيخ المصري مما أسفر عن مقتل 224 شخصا هم جميع من كانوا على متنها.







وأضر توقف الرحلات بقطاع السياحة في مصر، وهو مصدر رئيسي للعملة الصعبة. وخفض أيضا خيارات قضاء العطلات للسياح الروس الذين اجتذبتهم مصر برحلات شاملة الإقامة وعاملين يتحدثون الروسية وأسعار منخفضة نسبيا.







وستستأنف إيروفلوت الرحلات إلى مصر بعد”زيادة كبيرة في إجراءات الأمن“. وقالت الناقلة الروسية إنها ستسير ثلاث رحلات أسبوعيا من موسكو إلى القاهرة أيام السبت والإثنين والأربعاء.







وستكون رحلات العودة من القاهرة إلى موسكو أيام الأحد والثلاثاء والخميس.







وقالت إيروفلوت إنها ستسير رحلات يومية في الفترة من 12 يونيو إلى الثاني من يوليو لتلبية زيادة في الطلب على السفر إلى روسيا التي ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018.







ولم يتضح بعد ما إذا كانت موسكو والقاهرة ستتفقان على استئناف الرحلات إلى المنتجعات السياحية المصرية على البحر الأحمر.

