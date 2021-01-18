«إيركايرو» تسير رحلات جديدة إلى الدنمارك والنرويج والسويد

تبدأ شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، اعتبارا من 21 فبراير القادم فى تسيير 4 رحلات أسبوعيا بين كل من الغردقة و شرم الشيخ فى مصر وكوبنهاجن و بيلوند بالدنمارك يتبعها التشغيل الى أوسلو بالنرويج وستوكهولم بالسويد اعتبارا من نهاية مارس 2021 .

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الطيران المدني لاستعادة الحركة السياحية وفتح أسواق جديدة إلى مدن الجذب السياحى المصرية.

وتأتي هذه الرحلات المنتظمة بالتعاون مع الشركة الأم مصرللطيران من خلال اتفاق المشاركة بالرمز المبرم بين الشركتين والذى يتيح لركاب وعملاء مصرللطيران وإيركايرو إستخدام شبكتى الشركتين حيث يمكن للراكب الجمع بين القاهرة وشرم الشيخ و الغردقة فى تذكرة واحدة ليصبح إجمالى تشغيل الشركتين فى المرحلة الأولى 7 رحلات أسبوعيا ترتفع الى 10 رحلات مع بداية جدول صيف 2021.

وعلى صعيد الأسواق الجديدة تستعد إيركايرو لزيادة رحلاتها بين شرم الشيخ و طشقند بأوزبكستان لتصبح رحلتين أسبوعيا يومى الإثنين والأربعاء من كل أسبوع يضاف اليها رحلتين أسبوعيا بين القاهرة وطشقند اعتبارا من منتصف مايو 2021 .

وأكد حسين شريف رئيس مجلس إدارة آيركايرو أن فتح أسواق جديدة تزامنا مع سرعة استعادة التشغيل إلى الأسواق الحالية يأتى ضمن خطة آيركايرو فى ظل توجهات وزارة الطيران المدنى لإتخاذ تدابير تسويقية وبيعية تضمن تدفقات لشرائح متعددة من حركة الركاب تساهم فى عودة الحركة لطبيعتها بالمطارات المصرية و المنتجعات السياحية والصناعات و الخدمات المعتمدة على تدفق حركة الركاب.

وتجدر الإشارة إلى أن إيركايرو قد تسلمت أولى طائراتها الجديدة من طراز A320Ceo-Sharklet فى شهر نوفمبر 2020 ومن المقرر أن تتسلم الطائرة الثانية من نفس الطراز فى نهاية فبراير 2021 من مصنع شركة آيرباص فى هامبورج بالإضافة الى انصمام ثلاث طائرات أخرى من ذات الطراز فى مايو و نوفمبر 2021 ليصبح أسطول الشركة 12 طائرة بنهاية العام الحالي ضمن خطة تستهدف الوصول الى 19 طائرة حديثة بمنتصف 2024.