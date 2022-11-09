إيرسك : تشغيل مطار شرم الشيخ بالطاقة الشمسية وتحويله إلى منشأة صديقة للبيئة

أعلنت شركة IRSC “ايرسك” لحلول الطاقة المتجددة – عن تعزيز مطار شرم الشيخ الدولي بالطاقة الشمسية المستدامة، وتحويله إلى منشأة خضراء صديقة للبيئة، مدعومة بأحدث الحلول المستدامة التي يتم تنفيذها لأول مرة في مصر.

وأعلنت الشركة أنه تم اختيارها لتجهيز مطار شرم الشيخ الدولي بما يلائم قمة المناخ “COP27″، ذلك الحدث الفريد الذي تستضيفه مصر لأول مرة، مؤكدًا أن الشركة وضعت خطة متكاملة تتضمن تصميم وتنفيذ وتشغيل مطار شرم الشيخ، فى مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، وبما يتماشى أيضا مع التغيرات المتلاحقة التي تشهدها خريطة الطاقة في العالم، بجانب تقديم خدمات التنقل الأخضر والمزود بمختلف الخدمات اللوجستية من خلال علامتها التجارية “SulleX”.

وأكدت أنه تم تغذية المطار بالطاقة الشمسية اللازمة للتشغيل، والتي تُنتج 472 ميجا وات في الساعة، بجانب توفير280 كيلو وات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، لخدمة الأماكن المخصصة لانتظار السيارات، على مساحة تبلغ 2000 متر مربع.

وقالت سوزي فريدريش، العضو المنتدب للشركة ، إنها ستضخ استثمارات مباشرة تصل إلى مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف نشر حلول النقل المستدام والخدمات اللوجستية الخضراء، في كافة المجالات وخاصة مجال الزراعة ، وتحويل المدن المصرية إلى مدن خضراء، اتساقًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ويعد مشروع تحويل مطار شرم الشيخ الدولي إلى منشأة خضراء هو مجرد بداية، وأن إسهامات الشركة في المطارات المصرية ستأتي على التوالي، مما يرسخ المساعي البيئية المستدامة لمصر عبر القارة الإفريقية”.

وتعاونت شركة IRSC وشركة “طاقة” عربية لتشغيل محطة طاقة شمسية لصالح مزارع دينا بمدينة السادات، لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 6 ميجاوات، بما يؤمن احتياجاتها من الطاقة بشكل مستدام، بجانب افتتاح محطة للطاقة الشمسية بخليج “سوما باي” بمحافظة البحر الأحمر بقدرة 5 ميجا وات.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة IRSC “ايرسك” لحلول الطاقة المتجددة، تأسست في عام 2011، وهي شركة متخصصة في بناء أنظمة الطاقة المتجددة المتكاملة، والتنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة، والنقل الأخضر، كما تعمل في مجال تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية النظيفة لصالح القطاعات التجارية والصناعية.