إيردات هيئة الأوقاف تحقق 200 مليون و640 ألف جنيه عن أغسطس الماضي

حققت إيردات هيئة الأوقاف 200 مليون و640 ألف جنيه عن أغسطس الماضي، وفق ما ذكره وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وقال وزير الأوقاف- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الاثنين إن ما تم تحصيله خلال أغسطس الماضي حقق زيادة قدرها 87 مليونًا و47 ألفًا و373 جنيهًا، بنسبة قدرها (63.7%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي (2021-2022)م.

وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف عن الفترة من الأول أغسطس الماضي حتى 31 من نفس الشهر مبلغ وقدره (200 مليون و640 ألفًا و35 جنيهًا)، بزيادة قدرها 50 مليونًا و787 ألفا و685 جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (33.9%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي (2022-2023) م.

