«إيرجو ميديا» تستثمر في «فيلم كلينيك» للإنتاج والتوزيع السينمائي

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، توقيع العقود والاتفاقيات النهائية لاستثمار شركة إيرجو المملوكة لشركة أيادى في شركة “فيلم كلينك”.

وذلك بحضورأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي وأسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة “أيادي للاستثمار والتنمية” ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “إن آي كابيتال” الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي.

وقام بالتوقيع على العقد، بحسب بيان وزارة التخطيط، كل من أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة “أيادي للاستثمار والتنمية” والمنتج والسيناريست محمد حفظي مؤسس مجموعة شركات “فيلم كلينك” وكذلك المخرج عمرو سلامة المؤسس المشارك في احدى شركات المجموعة.

وتعكس هذه الشراكة حرص الدولة والشركات التابعة لها على التعاون مع شركات القطاع الخاص لتعظيم تواجدها وتنافسيتها في السوق المحلية والإقليمية في جميع المجالات بما في ذلك القطاع الفني والثقافي لما يمثله من أهمية في تعزيز الدور المصري في المنطقة.

كما يهدف هذا الاستثمار إلى مساندة شركة “فيلم كلينيك” في سعيها لتوسيع أنشطتها في التطوير والإنتاج والتوزيع الفني وخلق كيان مؤسسي قوي يستطيع التعاون مع الكيانات العالمية لإنتاج وتصدير المحتوى المصري للمنطقة والعالم مما يؤهل الشركة لقيادة الجهود المبذولة لتحويل صناعة الإعلام لمساهم رئيسي في الدخل القومي ومصدرا متجددا لفرص العمل ومساندا للقوة الناعمة لمصر في المنطقة.

السعيد: نعمل على توطيد الشراكة مع القطاع الخاص ونستثمر في قوى مصر الناعمة

وفي هذا الإطار، صرحت الدكتورة هالة السعيد، بأن تأسيس شركة “إيرجو” وكذلك هذه الصفقة يعكسا التزام الدولة بمساندة أصحاب الرؤى في صناعة الإعلام للاستفادة من التاريخ المتميز لمصر في صناعة الإعلام والإنتاج الفني وتحويل الأفكار إلى فرص استثمارية مؤثرة تساهم في إعادة صياغة المشهد الإعلامي والفني وتقود قاطرة النمو المستدام.

وأضافت: “نسعى من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز مساهمة صناعة الإنتاج الفني في النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية من المحتوى وتعزيز الاستثمار في القوى الناعمة للدولة المصرية والتي تحمل العديد من الفرص الاستثمارية وتمتلك كل مقومات النجاح.

كما صرح أسامة صالح قائلا: “إن استثمار شركة “أيادي” في شركة “إيرجو” يعكس رغبة أيادي في الاستثمار في مجالات متنوعة سواء كانت تقليدية أو قطاعات أخرى قلما شهدت استثمارات من قبل المؤسسات المالية والاستثمارية مما يشجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والواعد في المستقبل”.

كما أكد صالح أن الاستثمار في قنوات التوزيع الرقمية المستجدة وتنميتها يعمل على إيصال المحتوي للمنطقة العربية ويعزز من مكانة مصر الإعلامية واستعادة لموقعها الريادي.

وأن الاستثمار في شركة إيرجو هو استمرار للدور الذي تقوم به شركة أيادي في الاستثمار فى جميع القطاعات الحيوية ويؤدي إلى تعزيز ودعم وإثراء الثقافة في الدول العربية والغربية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في جميع المجالات.

ومن جانبه، أضاف محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “إن آي كابيتال” والتي بدورها تقوم بإدارة استثمارات شركة أيادي وشركة “إيرجو”:”أننا نأمل أن يسهم استثمار “إيرجو” في “فيلم كلينيك” في مساعدتها على اغتنام فرصة التحول الجذري الذي يحدث الآن في توزيع محتوى الأفلام من دور العرض السينمائية التقليدية إلى منصات دولية وإقليمية ومحلية تحمل محتوي الإنتاج السينمائي المصري إلي كافة مشاهدي الأفلام العربية أينما كانوا حول العالم مما سيؤدي الي تعظيم أثر القوة الناعمة لمصر والعائد على الاستثمار في الإنتاج السينمائي وتقليص حجم المخاطر التقليدية المتعلقة به”.

وعلى صعيد آخر، صرح جمال جميع مدير الاستثمار بشركة “إيرجو” بأن هذه الصفقة هي الأولى للشركة من بين عددا من الفرص الاستثمارية التي يتم دراستها الآن في مختلف قطاعات صناعة الاعلام وأضاف “لقد عملنا بجهد شديد في العامين الماضيين لتحديد وتقييم عدد من الفرص الاستثمارية في صناعة غير مألوفة لقطاع الاستثمار المباشر في المنطقة، ولكننا نؤمن بأنه قطاع واعد يستطيع تحقيق عوائد مجزية خاصة في ظل الرقمنة وظهور المنصات وقنوات الإعلام المستجدة وتبعيات جائحة الكورونا”.

وأضاف أن هذه التغييرات تمثل فرصة ذهبية لصناعة الإعلام في مصر للتكيف معها وتأكيد ريادة مصر لصناعة الإعلام في الوطن العربي لما تتمتع به من بنية تحتية قوية ومواهب متعددة في مختلف المجالات الفنية.

ومن جهته، أعرب محمد حفظي، عن تطلعه لهذه الشراكة قائلا “رغم مرور شركة فيلم كلينيك بعدة مراحل من النمو وتحقيق الكثير من النجاحات منذ تأسيسها في 2005، إلا أن هذه الصفقة تؤذن ببدء مرحلة جديدة للشركة نؤمن جميعا بأهميتها وبالغ أثرها ليس على تطور الشركة فحسب، بل على صناعة الاعلام والإنتاج الفني في مصر والوطن العربي ككل”.

وجدير بالذكر أن “إيرجو ميديا فنتشرز” هي شركة استثمار متكاملة تأسست في 2018 من قبل شركة “أيادي للاستثمار والتنمية” وتدار من قبل شركة “إن آي كابيتال”.

وتتطلع “إيرجو” لتطوير المشهد الإعلامي في مصر والمنطقة العربية، وتهدف أيضا إلى استعادة الإعلام المصري لمكانته كقاطرة اقتصادية واجتماعية وثقافية مستدامة، وتسعى لتحقيق ذلك عن طريق الاستثمار في صناعة وتطوير وتوزيع المحتوى الإعلامي سواء كان رقميًا أو تقليديًا.

وقامت الشركة منذ تأسيسها بدعم عدد من الأعمال الفنية المصرية والعربية الواعدة من خلال مهرجانات سينمائية مختلفة مثل القاهرة والجونة، وقد ساهم هذا الدعم في استكمال هذه الأعمال والتي قام عددا منها لاحقا بالفوز بالعديد من الجوائز في عددا من المهرجانات الدولية المرموقة.

تعرف على شركة أيادي للاستثمار

ومن الجدير بالذكر إن شركة أيادي أحد الأذرع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي تعمل على تنفيذ رؤية مصر 2030 واهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع المجالات وتشجعيها على الاندماج في الاقتصاد الرسمي بما يحقق عوائد اقتصادية وخلق فرص عمل ومعدلات تنمية مستدامة.

وتمتلك أيادي محفظة استثمارية بقيمة ٨٦٠ مليون جنيه مستثمرة في: قطاع التطوير وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وقطاع الإعلام، وقد بلغ عدد الشركات المستثمر بها 8 شركات في 5 قطاعات مختلفة (التطوير والخدمات المالية والإعلام والرعاية الصحية والتعليم).

وبلغ اجمالي رؤوس أموال تلك الشركات 1,886 مليون جم، وبلغ اجمالي عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي توفرها شركات أيادي ٦٠٤ ألف فرصه عمل.