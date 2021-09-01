«إيرجو» التابعة لـ«أيادى» تستهدف استثمار 250 مليون جنيه فى صناعة وتطوير المحتوى

تسعى شركة «إيرجو ميديا فنتشرز» -المملوكة لشركة «أيادى للاستثمار والتنمية»- لضخ استثمارات بنحو 250 مليون جنيه فى السوق المحلية على مدار العامين الحالى والمقبل، فى مجالات صناعة وتطوير المحتوى المرئى والمسموع والمقروء أيضا، وبدأت استثماراتها بالاستحواذ على %49 من أسهم شركة «فيلم كلينك».

يذكر أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، شهدت توقيع العقود والاتفاقيات النهائية لاستثمار شركة «إيرجو» المملوكة لـ»أيادى للاستثمار والتنمية» فى «فيلم كلينك».

وقام بالتوقيع على العقد أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة «أيادى للاستثمار والتنمية»، ومحمد حفظي، مؤسس مجموعة «فيلم كلينك»، وكذلك عمرو سلامة، المؤسس المشارك فى إحدى شركات المجموعة بحسب بيان صادر عن الوزارة أمس.

وكشف جمال جميع، مدير الاستثمار بشركة «إيرجو»، أن الشركة استحوذت على %49 من أسهم «فيلم كلينك» عن طريق زيادة رأس المال، وذلك بهدف دعم الإنتاج الفنى فى ظل زيادة الطلب على المحتوى بأشكاله المختلفة، وتزايد منصات العرض وإمكانية انتقال المحتوى عبر الدول.

وتابع إن شركة فليم كلينك أنتجت سابقا مسلسل «ما وراء الطبيعة» بالتعاون مع منصة «نيتفليكس»، والذى تمت ترجمته بعدة لغات، وتظل باقى ملكية الشركة فى حوذة المؤسسين محمد حفظى وعمرو سلامة.

وكشف جميع أنه سيتم العمل على تعاون شركة فيلم كلينك مع منتجين آخرين، بغرض دعم صناعة المحتوى بشكل أكبر، موضحا أن هدف «إيرجو» فى الأساس هو مساندة المبدعين وتحويلهم إلى كيانات مؤسسية مما يتيح إمكانية تطوير المحتوى الفنى والإعلامى والصحفى المقدم للجمهور.

وقال إن شركة إيرجو تستهدف ضخ استثمارات بقيمة تصل إلى 250 مليون جنيه خلال العامين الجارى والمقبل، وتعمل حاليا على إنهاء إجراءات فحص إحدى الشركات القائمة، فضلا عن تأسيس شركة جديدة فى مجالات صناعة وتطوير المحتوى.

وأوضح أن إيرجو هى شركة استثمارية فى الأساس وستسعى مستقبلا للترويج لزيادة رأسمالها، عبر إدخال مستثمرين آخرين ضمن هيكل الملكية، ممن لديهم رغبة فى الاستثمار بمجال صناعة المحتوى.

جدير بالذكر أنه تأسست «إيرجو ميديا فنتشرز» فى يناير 2018 من قبل شركة «أيادى للاستثمار والتنمية».

وتدار «أيادي» من قبل «إن آى كابيتال»، وهى شركة مصرية تم تأسيسها فى 2015 كشركة تابعة لبنك الاستثمار القومي، وتستهدف سياسة «أيادي» الاستثمارية البحث عن فرص فى قطاعات مؤثرة تتمتع بجاذبية استثمارية بالإضافة إلى تأثير تنموى مستدام.

وتمتلك «أيادي» محفظة استثمارية بقيمة 860 مليون جنيه، فى قطاعات التطوير، والخدمات المالية غير المصرفية، والإعلام، وبلغ عدد الشركات المستثمر بها 8 فى 5 قطاعات مختلفة (التطوير، والخدمات المالية، والإعلام، والرعاية الصحية، والتعليم).