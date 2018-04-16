إيرباص : 11 ألفا و47 طائرة تم تسليمها للشركات نهاية مارس

عطار : 1200 رحلة يتم تشغيلها من وإلي أفريقيا أسبوعيًّادعاء محمودقال فؤاد عطار، رئيس شركة إيرباص للطائرات التجارية بأفريقيا والشرق الأوسط، إن هناك طائرة من طراز إيرباص تقلع أو تهبط كل 1.4 ثانية حول العالم.وأضاف عطار، خلال اللقاء الإعلامي علي هامش قمة أفريقيا، المنعقد ب

عطار : 1200 رحلة يتم تشغيلها من وإلي أفريقيا أسبوعيًّا





دعاء محمود

قال فؤاد عطار، رئيس شركة إيرباص للطائرات التجارية بأفريقيا والشرق الأوسط، إن هناك طائرة من طراز إيرباص تقلع أو تهبط كل 1.4 ثانية حول العالم.

وأضاف عطار، خلال اللقاء الإعلامي علي هامش قمة أفريقيا، المنعقد بأحد فنادق القاهرة، أن شركة إيرباص تلقت 18 ألفًا و236 طلبية، قامت بتسليم 11 ألفًا و47 طائرة منها حتى مارس الماضي، موضحًا أنه يوجد أكثر من 31 مشغلا جويا في أفريقيا يشغلون أكثر من 243 طائرة إيرباص، بالإضافة إلى 50 طائرة إيرباص قيد التسليم للمشغلين في القارة السمراء.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 1200 رحلة يتم تشغيلها أسبوعيًّا من وإلي قارة أفريقيا على متن طرازات الشركة، وأن شركتي مصر للطيران والخطوط الجزائرية هما أول المشغلين لطائرة إيرباص A 320، بينما كانت الخطوط الإثيوبية وطيران موريشيوس أول مشغلين للطائرة A350XWB.