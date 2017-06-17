إيرباص تكشف عن تحسين في جناح طائرتها إيه 380

سبوتنيكتستعد شركة إيرباص للكشف عن تصميم جديد لجناح الطائرة إيه 380؛ سعيًا لحشد مزيد من الدعم لأكبر طائرة ركاب فى العالم بتحسين استهلاكها للوقود.واقترب مصوِّر من "رويترز" من قمة الجناح الذي يصل ارتفاعه إلى نحو ثلاثة أمتار، وجرى تثبيته بطائرة إيه 380 تخص متحف الطيران والفضاء، في مطار لو بورجيه ا

سبوتنيك

تستعد شركة إيرباص للكشف عن تصميم جديد لجناح الطائرة إيه 380؛ سعيًا لحشد مزيد من الدعم لأكبر طائرة ركاب فى العالم بتحسين استهلاكها للوقود.





واقترب مصوِّر من “رويترز” من قمة الجناح الذي يصل ارتفاعه إلى نحو ثلاثة أمتار، وجرى تثبيته بطائرة إيه 380 تخص متحف الطيران والفضاء، في مطار لو بورجيه الذي يقام به معرض باريس للطيران اعتبارًا من يوم الاثنين.

ويؤكد ذلك تقرير لرويترز ومجلة اقتصادية فرنسية، أمس الجمعة، بخضوع الطائرة لتحديث. ورفض إيرباص التعليق.

واستخدمت الأطراف المقللة للسحب في بوينغ 737 ماكس متوسطة المدى، لكنها لم تستخدم من قبل في طائرات بحجم إيه 380 التي يصل طول جناحها إلى نحو 80 مترًا.

ويقام المعرض، خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو. وتأمل إيرباص فى أن تقدم النسخة الجديدة لشركات الطيران لمحة عن تحسين تأمل فى أن يعوِّض المبيعاتِ الضعيفة لأهم طائراتها ذات الطابقين.