اتصالات وتكنولوجيا

إيرباص تقلع بشبكة لخدمات الجيل الرابع للاتصالات من إريكسون

من مدينة تولوز
المال - خاص 1:16 م, الثلاثاء, 4 مايو 21 1:16 م, الثلاثاء, 4 مايو 21

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مددت شركتا إريكسون و إيرباص شراكتهما المستمرة لزيادة إنتاج الطائرات وكفاءة التحقق باستخدام تقنيات إريكسون. يتميز الحل الآمن بشبكة خاصة من الجيل الرابع، مُهيأة للجيل الخامس.

ويتضمن شبكة أساسية قوية ومتكررة متصلة بالحلول الراديوية التي تعمل على النطاق المتوسط 700 ميجاهرتز و2600 ميجاهرتز في الإرسال المزدوج بتقسيم الوقت (TDD).

يتم نشر شبكة LTE الأساسية الخاصة من إريكسون في موقع مدينة تولوز التي تتميز بهندسة الطيران وإنتاج خط التجميع النهائي. تتمثل الميزة الرئيسية للشبكات الخاصة في القدرة على نقل البيانات بأمان بين الفرق الهندسية المختلفة المتواجدة في الموقع، بالإضافة إلى توصيل الأجهزة داخل مصانع ومواقع إيرباص من خلال حل اتصال NB-IoT.

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وقالت آسا تامسونز، رئيس وحدة الأعمال التكنولوجية والأعمال الجديدة في اريكسون: “شبكات إريكسون الخاصة المجهزة لشبكات الجيل الخامس تُسرِع الابتكار في مجال الطيران وتٌمكِن النقل الآمن للبيانات بين فرق الهندسة المختلفة في الموقع والأجهزة المتصلة داخل مصانع ومواقع إيرباص. نحن فخورون بكوننا مورد إيرباص لهذا المشروع الخاص بشبكة الجيل الرابع\ الجيل الخامس ويسعدنا أن المشروع الآن على وشك التحليق”.

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