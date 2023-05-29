«إيرباص» تعلن نجاح عملية إطلاق القمر عرب سات «بدر – 8»

أعلنت شركة إيرباص عن نجاح عملية إطلاق قمر عرب سات “بدر – 8” للاتصالات من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، والذي جرى تطويره ضمن مشروع منصة “يوروستار نيو” التابع لشركة إيرباص، وسيوفر تغطية لمناطق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا ووسط آسيا.

ويضم القمر جهاز “تيليو” TELEO المبتكر للاتصالات البصرية الأول من نوعه الذي طورته شركة إيرباص لتوفير قدرة الاتصالات من الفضاء إلى الأرض بسرعات تقاس بالجيجا بيت.

وجرى تصميم جهاز “تيليو” لتمكين الاتصالات الموصولة من خلال التغذية البصرية ذات السعة العالية، مما يميز الجيل الجديد من الحلول والتقنيات التي توفرها شركة إيرباص في مجال الاتصالات البصرية بقطاع الفضاء.

وقال جان مارك نصر، رئيس قسم أنظمة الفضاء في إيرباص: “يعتبر الإطلاق الناجح للقمر الثالث ضمن محفظة يوروستار نيو والثامن الذي يجري تطويره لعرب سات ويضم جهاز “تيليو” المُبتكر، أحدث إنجاز لقطاع الاتصالات في الشركة، حيث سيعزز “بدر – 8″ من خلال قدرة حمولته العالية وأنظمة الطاقة والتحكم الحراري الأكثر كفاءة من قدرات عرب سات”.

ومع نجاح عملية الإطلاق والانفصال عن المركبة، سيعمل “بدر – 8” من خلال تقنية رفع المدار الكهربائي على الوصول إلى مدار 36 ألف كيلومتر، ثم سيخضع لعملية اختبارات شاملة في المدار قبل بدء تقديم الخدمات بشكلٍ كامل، ومع بلوغ وزن منصة إطلاق القمر الصناعي حوالي 4.5 طن موفرة 17.8 كيلو واط من قوة الحمولة، جرى تصميم القمر الصناعي لتوفير الخدمة في المدار لأكثر من 15 عامًا.

وسجلت الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة إلى الأرض التابعة لشركة إيرباص والمتخصصة في الاتصالات السلكية واللاسلكية أكثر من 1300 عام من التشغيل الناجح في المدار.

وتم تطوير مشروع منصة “يوروستار نيو” التابع لشركة إيرباص، بالشراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة الفضاء الفرنسية (CNES)، فضلاً عن الدعم الذي قدمته لهذا المشروع وكالة الفضاء البريطانية ووكالات الفضاء الأخرى في جميع أنحاء أوروبا.