إيرباص تعلن النتائج المالية للنصف الأول من 2018

دعاء محمود أعلنت شركة إيرباص عن النتائج المالية للنصف الأول من عام ٢٠١٨، بالتوافق مع تطلعاتها للأداء المالي للعام 2018.وصرح توم أندرز، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص قائلاً: "تعكس النتائج المالية للنصف الأول تأخر التسليمات بسبب نقص محركات A320neo، وبالنظر إلى الشق الإيجابي تعكس النتائج تحسناً

دعاء محمود

أعلنت شركة إيرباص عن النتائج المالية للنصف الأول من عام ٢٠١٨، بالتوافق مع تطلعاتها للأداء المالي للعام 2018.

وصرح توم أندرز، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص قائلاً: “تعكس النتائج المالية للنصف الأول تأخر التسليمات بسبب نقص محركات A320neo، وبالنظر إلى الشق الإيجابي تعكس النتائج تحسناً لافتاً في برنامج A350.”

وأضاف أندرز: “بدأت تسليمات طراز A320neo في الارتفاع خلال الربع الثاني ولكن لا يزال هناك بعض التحديات لتحقيق الأهداف المرجوة للعام. ومازال طلب السوق قوياً على باقة منتجات إيرباص المختلفة بما في ذلك أحدث المنضمين، وهي عائلة طائرات A220 كأصغر طرازاتنا. وقد كان هذا واضحاً مؤخراً في معرض فارنبره للطيران، من خلال الإعلان عن صفقات جديدة لأكثر من ٤٠٠ طائرة أحادية الممر وعريضة الهيكل”.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ إيرباص على أن الجهود التشغيلية تتركز على زيادة إنتاجية الطائرات التجارية. وفيما يخص أكبر برامج الدفاع، طائرة A400M ، أوضح أن إيرباص تحقق المزيد من التقدم من الناحية التشغيلية، وتطوير القدرات بالإضافة إلى المفاوضات الجارية مع الحكومات من أجل التعديلات اللازمة للعقود.

وقد سجل صافي طلبيات الطائرات التجارية زيادة لتصل إلى ٢٠٦ طائرة (مقارنة مع ٢٠٣ طائرة في النصف الأول من عام ٢٠١٧) مع إجمالي الطلبيات ٢٦١ طائرة والذي يتضمن ٥٠ طائرة من طراز A350 XWB و ١٤ طائرة من طراز A330. بينما وصلت الطلبيات المتراكمة إلى ٧١٦٨ طائرة تجارية حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٨. وخلال معرض فارنبره للطيران أعلنت إيرباص عن طلبيات والتزامات لـ ٤٣١ طائرة والتي لم يتم إضافتها إلى السجلات بعد. وقد سجل صافي طلبيات الطائرات الهليكوبتر ١٤٣ وحدة (مقارنة مع ١٥١ وحدة في النصف الأول من عام ٢٠١٧). وقد شهد قطاع الدفاع والفضاء زخماً في الطلبيات وخاصة في أنظمة الفضاء، بينما هناك آفاق مشجعة لبرامج التعاون العسكري الأوروبية فيما يتعلق الطائرات العسكرية والطائرات بدون طيار.

واستقرت الأرباح عند ٢٥ مليار يورو (مقارنة مع ٢٥.٢ مليار يورو في النصف الأول من عام ٢٠١٧) لتعكس تسليمات الطائرات التجارية وتغييرات النطاق إلى جانب انخفاض قيمة الدولار الأمريكي. وقد وصل إجمالي التسليمات إلى ٣٠٣ طائرة تجارية (مقارنة مع ٣٠٦ طائرة في النصف الأول من عام ٢٠١٧) تتضمن ٢٣٩ طائرة من طراز A320 و١٨ طائرة من طراز A330 و٤٠ طائرة من طراز A350 و٦ طائرات من طراز A380. وعلى مستوى الطائرات الهليكوبتر تم تسليم ١٤١ وحدة (مقارنة مع ١٩٠ وحدة في النصف الأول من عام ٢٠١٧) مع إيرادات تعكس بشكل أساسي تغير النطاق من بيع Vector Aerospace في أواخر عام ٢٠١٧.

وفقاً لتوجهاتها الأساسية لعام 2018، تتوقع شركة إيرباص أن ينمو الاقتصاد العالمي والحركة الجوية بما يتماشى مع التوقعات المستقلة السائدة، والتي تفترض عدم وقوع أية اضطرابات كبيرة.

كما تتوقع شركة إيرباص تسليم ٨٠٠ طائرة تجارية وذلك من دون احتساب عائلة A220. بالإضافة لذلك تستهدف تسليم ١٨ طائرة من طراز A220 خلال النصف الثاني.