إيرباص: أثق بقدرة طائرة A321neo في استمرار نجاح «مصر للطيران»

قال ميكائيل هواري Mikail Houari رئيس شركة إيرباص للشرق الأوسط وأفريقيا، إن تسلم مصر للطيران أول طائرة من طراز A321neo التابعة لشركته يجعلها أول شركة طيران تشغّل هذا الطراز من الطائرات في أفريقيا، معربا عن ثقته قدرة تلك الطائرة في ضمان استمرار نجاح الشركة المصرية.

وأكد أن احتفال اليوم يشهد إنجاز جديد في سياق الشراكة طويلة الأمد التي تجمع بين الشركتين.

وأضاف أن إيرباص تفخر بنجاحها في بناء علاقات طويلة الأمد مع شركائها، خاصة مع مصر للطيران والتى تمتد إلى أكثر من 40 عاماً، منذ تسليمها أولى طائراتنا من طراز A300.

ولفت إلى أن تسلم الشركة المصرية أول طائرة من طراز A321neo، يجعلها أول شركة طيران تشغّل هذا الطراز من الطائرات في أفريقيا.

وتابع أن الشركة دعمت تشغيل رحلة نقل الطائرة من هامبورغ إلى القاهرة باستخدام 34% من وقود الطيران المستدام، في خطوة تؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز استدامة قطاع الطيران.

وأشار إلى أن هذه الطائرة الحديثة تنضم إلى أسطول طائرات إيرباص لدى مصر للطيران المؤلف من طائرات من طراز A220 وA320ceo وA320neo وA330، بما يعكس الجهود الدؤوبة والمستمرة التي تبذلها مصر للطيران لتوسيع أسطولها من طائرات إيرباص لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي.

وتعد طائرة A321neo أكبر الطائرات من حيث الجسم في عائلة A320 ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في إيرباص، وتتميز بانبعاثات واستهلاك أقل للوقود بنسبة 20% لكل مقعد مقارنةً بالجيل السابق من الطائرات المنافسة، ما يعزز قدرة الشركة المصرية على الاستفادة من الكفاءة المعززة، وعلى الوفاء بالتزامها تجاه الاستدامة، فضلاً عن تقليل تكاليف التشغيل.

وتابع قائلا: ” أثق تماماً بقدرة طائرة A321neo على لعب دور محوري في ضمان النجاح المستمر لمصر للطيران”.

ووجه شكره إلى الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني والمهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مصر للطيران وفريق مصر للطيران بأكملها على ثقتهم وتعاونهم المستمر، متطلعا للمضي قدماً بهذه الشراكة الراسخة والمثمرة بين شركتينا.