إيران وفنزويلا توقعان اتفاقا لتصدير النفط لمواجهة العقوبات الأمريكية

وقعت إيران وفنزويلا اتفاقا لتصدير النفط لمواجهة العقوبات الأمريكية التي تتعرض لها الدولتين، بحسب خمسة مصادر مطلعة.

ووافقت فنزويلا على توقيع عقد رئيسي لمقايضة نفطها الثقيل بمكثفات إيرانية يمكنها استخدامها لتحسين جودة نفطها الخام الشبيه بالقطران، على أن يتم تسليم أولى الشحنات هذا الأسبوع.

اتفاق لتصدير النفط

أضافت المصادر القريبة من الاتفاق أنه مع سعى فنزويلا لتعزيز صادراتها النفطية المتعثرة في مواجهة العقوبات الأمريكية، فإن الصفقة المبرمة بين الشركتين الحكومتين، بتروليوس دي فنزويلا، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، تعمق التعاون بين خصمي واشنطن.

أكد أحد المصادر أنه من المزمع استمرار اتفاقية المقايضة ستة أشهر في مرحلتها الأولى، لكن يمكن تمديدها.

ولم يتسن لرويترز التوصل إلى تفاصيل أخرى بشأن الاتفاق.

لم ترد وزارتا النفط في فنزويلا وإيران، ولا شركتا النفط الحكوميتان في البلدين على طلبات تعليق.