إيران: لن نقبل أي تعديل على الاتفاق النووي

رويترز قال علي أكبر ولايتي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني اليوم الخميس إن إيران لن تقبل أي تغيير في الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية الست فيما تعد دول غربية وقعت على الاتفاق حزمة مقترحات تهدف إلى إقناع الرئيس الأمريكي دونالد…

رويترز

قال علي أكبر ولايتي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني اليوم الخميس إن إيران لن تقبل أي تغيير في الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية الست فيما تعد دول غربية وقعت على الاتفاق حزمة مقترحات تهدف إلى إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم التخلي عنه.

ومع اقتراب مهلة نهائية تحل يوم 12 مايو بشأن إعادة فرض عقوبات اقتصادية أمريكية على إيران، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء الماضي إنه ناقش ”اتفاقا جديدا“ مع ترامب ستعالج فيه الولايات المتحدة وأوروبا مخاوف قائمة بشأن إيران بخلاف برنامجها النووي.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن ولايتي مستشار الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي قوله ”أي تغيير أو تعديل على الاتفاق الراهن لن تقبله إيران. إذا خرج ترامب من الاتفاق فإن إيران قطعا ستنسحب منه… إيران لن تقبل اتفاقا نوويا لا يجلب لنا منافع“.

وبموجب اقتراحات ماكرون ستوافق الولايات المتحدة وأوروبا على منع أي أنشطة نووية إيرانية حتى عام 2025 وما بعده ومواجهة برنامجها للصواريخ الباليستية وتهيئة أجواء لحل سياسي لاحتواء نفوذ إيران في اليمن وسوريا والعراق ولبنان.

وقال ترامب إنه سيرفض تمديد تعليق العقوبات الأمريكية على إيران إذا لم يصلح الحلفاء الأوروبيون ”عيوبا مروعة“ في الاتفاق النووي الإيراني بحلول 12 مايو.

وبموجب الاتفاق النووي الإيراني، الموقع مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، وافقت طهران على الحد من برنامجها النووي لمستوى لا يمكن استخدامه لتطوير أسلحة في مقابل رفع عقوبات دولية مفروضة عليها رُفع أغلبها بالفعل في يناير 2016.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه متفق بالكامل مع الصين وروسيا بشأن الحاجة للحفاظ على الاتفاق لكنه عبر عن مخاوف بشأن البرنامج الصاروخي الإيراني ودور طهران في الشرق الأوسط.



