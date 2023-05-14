إيران توافق على تمديد تصدير الغاز إلى العراق لمدة 5 أعوام

اتفقت إيران على تمديد تصدير الغاز إلى العراق لمدة 5 أعوام، وقال وزير النفط الايراني، جواد أوجي، إنه وبعد مرور اجراءات الجانبين، سيتم تمديد اتفاقيتين لنقل الغاز مع محطتي كهرباء في بغداد والبصرة لمدة خمس سنوات، وذلك في إشارة إلى أن إيران لديها بالفعل اتفاقين لنقل الغاز مع المحطتين .

كما وقع الطرفان مذكرة تفاهم للاستثمار في حقول النفط المشتركة الواقعة على الحدود بين البلدين، وكذلك التعاون في استخراج النفط الخام وتكريره، وإنشاء خطوط انابيب نفط وغاز وحسيتن المصافي العراقية.

تولد واردات الغاز الإيراني نحو 14 ألف ميغاواط من الشبكة المحلية.

وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي في وقت سابق بأن العراق يسعى لتصفير حرق الغاز، ووصول الاستخدام لـ100% خلال عامين.

تبلغ خسائر حرق الغاز واستيراده الحكومة العراقية 12 مليار دولار سنوياً.