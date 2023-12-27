إيران تنتقد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي.. ماذا قالت؟

انتقدت إيران تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي، قائلة إنه لم “يأت بجديد”، وفق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية، ونشرته وكالة رويترز.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قال يوم الأربعاء، إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية “ليس به جديد” إذ قال إن طهران عدلت عن إبطاء استمر شهورا في برنامج تخصيب اليورانيوم.

ونقلت وسائل الإعلام عن إسلامي قوله “لم نفعل شيئا جديدا ونقوم بذات الأنشطة وفقا للقواعد”.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه رويترز يوم الثلاثاء، أن إيران “زادت من إنتاجها لليورانيوم عالي التخصيب متراجعة عن خفض سابق في الإنتاج من منتصف 2023”.