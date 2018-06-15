إيران تفوز على المغرب بهدف قاتل في المونديال

المال خاص خسارة منتخب المغرب أمام منتخب إيران بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب كريستوفسكي، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا. وشهدت المباراة إضاعة أكثر من فرصة خطرة لتسجيل أهداف من جانب…

المال خاص

خسارة منتخب المغرب أمام منتخب إيران بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب كريستوفسكي، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وشهدت المباراة إضاعة أكثر من فرصة خطرة لتسجيل أهداف من جانب منتخب المغرب عبر أيوب الكعبي ومهدي بنعطية ويونس بلهندة وحكيم زياش، كما أضاع منتخب إيران فرصة هدف محقق في الشوط الأول من انفراد كامل بالمرمى تصدى لها حارس المغرب منير المحمدى.

وتحديدا في الوقت بدل الضائع في الدقيقة 94 أحرز عزيز بوحدوث مهاجم المغرب هدفًا في مرماه بالخطأ، ليحرز المنتخب الإيراني ثلاثة نقاط غالية ومثيرة.