إيران تعلن نقل تكنولوجيا عسكرية إلى اليمن لصناعة الصواريخ

أعلنت إيران ، اليوم الثلاثاء، نقل تكنولوجيا عسكرية إلى اليمن لتمكين اليمنيين من صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة.

وجاء الإعلان على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي، حسبما أفادت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية شبه الرسمية.

نقل تكنولوجية عسكرية إلى اليمن

وقال المتحدث “ليس الأمر كأننا نمنحهم الصواريخ من إيران، لكنهم باتوا يصنعونها بأنفسهم لمواجهة أعدائهم”.

وتابع بقوله “المشاكل الاقتصادية لبلدنا لا تسمح لنا أن نعطي شيئا مجانا، فقد يشترون أشياء منا”.

ويشهد اليمن نزاعا دمويا منذ سنوات بين القوات الحكومية المدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية وبين مسلحي جماعة الحوثي الذين يسيطرون على صنعاء. الحرب في اليمن

واتهمت السعودية والولايات المتحدة مرارا إيران بتسليح الحوثيين في اليمن، الأمر الذي نفته طهران.

وحول مزاعم تدخل إيران عسكريا في دول أخرى، قال شكارجي “لم ترغم الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحداً على الذهاب للقتال في سوريا من أفغانستان، على سبيل المثال، التدخل العسكري هو عندما نأخذ فرقة أو لواء إلى سوريا، ليس لدينا مثل هذا الشيء ووجودنا هناك هو وجود مستشارين”.

واستطرد قائلا “تم الاتفاق على تعزيز قوة الدفاع الجوي، وأعلنا للعالم أن لدينا هذا الاتفاق مع الحكومة السورية وسنعززه بالتأكيد”.

دور استشاري في سوريا

إلى أن وجود إيران في أي بلد يكون بناء على طلب من تلك الحكومة “فيما يكون التدخل العسكري في الوقت الذي ندخل فيه حتى شخصا واحدا كمستشار في تلك الدولة دون موافقة تلك الحكومة”.

وتعد إيران الحليف الإقليمي الرئيسي للحكومة السورية منذ بدء الحرب في سوريا في عام 2011.

وأكدت إيران مرارا أنها ستبقى في سوريا كمستشار لمكافحة الإرهاب بناء على طلب الحكومة السورية، رغم تكثيف إسرائيل عملياتها لإخراج الوجود الإيراني من سوريا.

ووقعت إيران وسوريا في يوليو الماضي اتفاقية عسكرية شاملة لتعزيز تعاونهما العسكري والأمني، بما في ذلك تطوير أنظمة الدفاع الجوية السورية، وذلك خلال زيارة لرئيس الأركان الإيراني اللواء محمد حسين باقري، إلى دمشق.