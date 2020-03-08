إيران تعلن تعليق رحلاتها إلى أوروبا حتى إشعار آخر

سجلت العملة الإيرانية هبوطاً قياسياً أمام الدولار الأمريكي، لتبلغ 15050 تومان لكل دولار، في أسواق الصيرفة.

أعلنت دولة إيران تعليق رحلاتها إلى أوروبا وذلك لحين إشعار آخر ، دون ذكر المزيد من التفاصيل حول أسباب قرار التعليق وتداعياته، أو توضيح للأمر من قريب أو بعيد.

وذكرت قناة العربية قرار إيران تعليق رحلاتها إلى أوروبا، في خبر عاجل دون توضيح الأسباب، وما إذا كان يتعلق الأمر بتفشي فيروس كورونا أم لأسباب أخرى.

وكانت أكبر مجموعة مراقبة لمكافحة الإرهاب FATF في العالم قد صوتت على إبقاء إيران على قائمتها السوداء لفشلها في التصدي لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وتمديد العقوبات الدولية عليها في وقت كانت البلاد تأمل بتعويض اقتصادها المتعثر عبر فتح الأعمال التجارية مع أوروبا.

وسجلت العملة الإيرانية هبوطاً قياسياً أمام الدولار الأمريكي، لتبلغ 15050 تومان لكل دولار، في أسواق الصيرفة، عقب تصنيف إيران على القائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب “FATF”.

وأتى هذا التصويت ليشي بفشل الآلية الأوروبية للتعامل مع طهران ، بحسب ما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير لها

جاء قرار مجموعة العمل المالي “FATF” بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التحذيرات التي وجهتها مجموعة العمل المالي ومقرها باريس لحث طهران على سن قوانين ضد تمويل الإرهاب.