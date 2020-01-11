إيران تعتقل سفير بريطانيا لعدة ساعات بتهمة غير مسبوقة

السفير كان حاضرا خلال احتجاجات السبت أمام جامعة أمير كبير بطهران وتم اعتقاله في ذلك الوقت وأطلق سراحه بعد جهود وساطة، وفق فضائية العربية

اعتقلت إيران سفير بريطانيا في طهران روب ماكاير، السبت، لساعات بتهمة “تواجده في احتجاجات اليوم في العاصمة الإيرانية“، وذلك بحسب ما نقلته فضائية العربية عن وكالة “تسنيم” المقربة من الأمن الإيراني.

وأضافت المعلومات أنه تم اعتقال سفير بريطانيا عدة ساعات ثم أفرج عنه.

أما وكالة تسنيم فأكدت أن احتجاز سفير بريطانيا في طهران كان بتهمة “التحريض”.

وهذه التهمة غير مسبوقة بحق دبلوماسي.

وقال تقرير للوكالة إن السفير كان حاضرا خلال احتجاجات السبت أمام جامعة أمير كبير بطهران وتم اعتقاله في ذلك الوقت وأطلق سراحه بعد جهود وساطة قامت بها وزارة الخارجية الإيرانية.

وأضاف أنه سيتم استدعاؤه يوم الأحد لإجراء مزيد من التحقيقات.