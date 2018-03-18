إيران تضاعف إنتاجها من أكبر حقل غاز في العالم

رويترزنقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله اليوم إن إيران زادت إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي، أكبر حقول الغاز في العالم، إلى نحو المثلين خلال السنة الأخيرة.وذكر روحاني أن إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي ارتفع من 285 مليون متر مكعب إلى 555 مليون متر مكعب في السنة الفارسية ا

رويترز

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله اليوم إن إيران زادت إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي، أكبر حقول الغاز في العالم، إلى نحو المثلين خلال السنة الأخيرة.

وذكر روحاني أن إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي ارتفع من 285 مليون متر مكعب إلى 555 مليون متر مكعب في السنة الفارسية التي بدأت في أواخر مارس 2017، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.

وأضاف روحاني “لم نكن بحاجة لشراء الغاز من أي بلد هذا العام”.

ووقعت توتال اتفاقا مع طهران في يوليو الماضي لتطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي الإيراني باستثمار مبدئي قدره مليار دولار، وكان هذا هو أول استثمار غربي كبير بقطاع الطاقة في إيران منذ رفع عقوبات مرتبطة برنامج طهران النووي.

وستتولى توتال التشغيل بحصة نسبتها 50.1 % إلى جانب شركة النفط والغاز الصينية المملوكة للدولة سي.إن.بي.سي التي تحوز حصة 30% وبتروبارس التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية بحصة 19.9%.

وعلى صعيد منفصل، قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني محمد شريعتمداري يوم الأحد إن إيران جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 1.9 مليار دولار منذ بدأ روحاني فترة رئاسته الثانية في أغسطس الماضي وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.