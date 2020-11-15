إيران تسجل أعلى معدل للإصابات اليومية بفيروس كورونا

ارتفع عدد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في إيران إلى 762068 حالة اليوم (الأحد) بعد تسجيل 12543 حالة إصابة جديدة، وهو أعلى معدل للإصابات اليومية حتى الآن، في حين اقتربت الإصابات بالمرض في العراق من 520 ألفا.

أعلى معدل للإصابات اليومية

وسجلت إيران، البلد الأكثر تضررا في منطقة الشرق الأوسط، 459 حالة وفاة جديدة بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 41493.

وتعافى إجمالي 558818 مريضا في إيران، ولا يزال 5666 مريضا في حالة حرجة.

وفي العراق، سجلت البلاد 2237 حالة إصابة جديدة بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 519152.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض في العراق إلى 11670 بعد تسجيل 47 حالة وفاة جديدة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 447039 مع تعافي 2813 مريضا.

وفي تركيا، ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمرض بواقع 3223 ليصل إلى 414278 اليوم الأحد.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض في البلاد إلى 11507 بعد تسجيل 89 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 353663.

وأعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد عن 305 حالات إصابة جديدة بالمرض، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 353255.

وارتفعت حالات التعافي إلى 340304 بعد تعافي 357 حالة جديدة في المملكة، في حين بلغ عدد الوفيات 5657 حالة مع تسجيل 16 حالة وفاة جديدة.

وفي إسرائيل، سجلت البلاد 402 من حالات الإصابة الجديدة بالمرض، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 323741.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن المرض في إسرائيل إلى 2732 مع تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 313380 بعد تسجيل 755 حالة تعاف جديدة.

وفي المغرب، ارتفع إجمالي الإصابات بالمرض بواقع 4966 ليصل إلى 293177، من بينها 4779 حالة وفاة و238598 حالة شفاء.

وأعلنت الإمارات أنها سجلت 1210 إصابات جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 150345.

وارتفع إجمالي حالات الشفاء من المرض في الإمارات إلى 143252 بعد تعافي 691 حالة جديدة، ووصل إجمالي حالات الوفاة إلى 530 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

الإصابات في الكويت

وسجلت الكويت 499 إصابة جديدة بالمرض وثلاث وفيات جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 136840 والوفيات إلى 838.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تعافي 683 حالة جديدة، ما جعل إجمالي حالات الشفاء يصل إلى 127585.

وفي قطر، سُجلت 215 حالة إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 135785، من بينها 234 وفاة و132784 حالة شفاء.

وسجلت عمان 947 إصابة جديدة اليوم، ما جعل إجمالي الإصابات يصل إلى 120389، من بينها 1338 وفاة و111096 حالة شفاء.

وسجل لبنان 1163 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 105430 حتى اليوم الأحد، بينما ارتفعت الوفيات بواقع 11 ليصل الإجمالي إلى 817. كما تعافى إجمالي 60416 حالة شفاء بعد تسجيل 1878 حالة شفاء جديدة.

وفي الوقت نفسه، سجلت تونس إجمالي 80404 إصابات بعد تسجيل 1065 إصابة جديدة. وبلغ إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالمرض 2345 وفاة.

وسجلت فلسطين 976 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 75326، من بينها 640 وفاة و65946 حالة شفاء.

وأعلنت ليبيا أنها سجلت 974 إصابة جديدة بالمرض يوم السبت، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 73602، من بينها 44133 حالة شفاء و1017 وفاة.

وأعلنت الجزائر أن إجمالي الإصابات وصل إلى 67679، بعد تسجيل 860 إصابة جديدة، كما سجلت 2154 وفاة و44693 حالة شفاء.

قالت السلطات المحلية اليوم (الأحد)، إن عينة من عبوات منتجات مائية مجمدة مستوردة ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا الجديد يوم السبت في محافظة سيشوي بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

وبدأت حكومة المحافظة خطة طوارئ لفحص نظام سلسلة التبريد، وتم إغلاق وحدة التخزين البارد حيث توجد البضائع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تم تعقب جميع الأفراد الذين كانوا على اتصال وثيق بهذه المنتجات ووضعوا قيد الحجر الصحي. وحتى الآن، جاءت جميع نتائج اختباراتهم سلبية.



يشار إلى أن هذه المقالة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

