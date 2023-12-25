إيران ترد على اتهامات أمريكية بمهاجمة ناقلة قرب الهند

رفضت إيران اتهاما وجهتها إليها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مهاجمة طائرة مسيرة أطلقت من إيران، وتسببت في إصابة ناقلة كيماويات في المحيط الهندي، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس السبت أن السفينة كيم بلوتو، وهي ناقلة كيماويات ترفع علم ليبريا وتملكها اليابان وتشغلها هولندا، تعرضت لهجوم على بعد 200 ميل بحري من ساحل الهند.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي: “هذه الاتهامات المتكررة مرفوضة ولا أساس لها”، مضيفا أن الولايات المتحدة يجب أن تواجه بدلا من ذلك اتهامات بسبب ضلوعها في حرب إسرائيل في غزة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الأحد أن البحرية الإيرانية تسلمت صواريخ كروز يصل مداها إلى ألف كيلومتر إضافة إلى طائرات هليكوبتر للاستطلاع.

وجاء ذلك وسط تزايد الهجمات على خطوط الملاحة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر وما تلاه من عمليات قصف إسرائيلية لقطاع غزة.