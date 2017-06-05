إيران تدعو إلى تسوية الخلافات الإقليمية بالحوار

المال - خاصأرسلت البعثة الإيرانية في مصر بيانا يوضح موقف بلادها من الخلافات بين قطر وعدد من الدول العربية.وأشار البيان إلى تصريحات بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، التي نشرتها وسائل الإعلام الايرانية اليوم، عن التوتر القائم بين بعض دول جوار ايران الجنوبية، قائلا إن الجمهورية الاسلامي

المال – خاص

أرسلت البعثة الإيرانية في مصر بيانا يوضح موقف بلادها من الخلافات بين قطر وعدد من الدول العربية.

وأشار البيان إلى تصريحات بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، التي نشرتها وسائل الإعلام الايرانية اليوم، عن التوتر القائم بين بعض دول جوار ايران الجنوبية، قائلا إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تعرب عن قلقها ازاء التطورات الأخيرة في علاقات بعض دول جوارها الجنوبية في الخليج وتأمل في تسويتها .

وأضاف أن زيادة التوتر في العلاقات بين الحكومات الجارة في ظل ظروف لاتزال فيها المنطقة والعالم تعاني من آثار الارهاب والتطرف واستمرار احتلال فلسطين من قبل الكيان الصهيوني، لن يصب في مصلحة اي حكومة او شعب في المنطقة بل يهدد مصالح الجميع.

وتابع :”تطالب الجمهورية الاسلامية الايرانية جميع دول الجوار المشغولة في الخلافات الجارية في جنوب الخليج بالاتعاظ من التجارب المريرة في المنطقة والابتعاد عن الحساسيات والرجوع الى التعقل والتدبير وضبط النفس بغية تخفيف حدة التوتر والعودة الى الاستقرار”.

وقال إنه يمكن تسوية الخلافات بين الدول الاقليمية وأبرزها الخلافات الراهنة بين الدول الثلاثة الجارة لقطر، عبر الطرق السياسية والسلمية والحوار الشفاف والصريح بين الاطراف لا غير.

وأضاف ان استخدام العقوبات في العالم المترابط اليوم كأداة أمر فاشل ومرفوض وغير مقبول.

وأشار إلى ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة اراضي الدول المستقلة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام الحدود المعترف بها دوليا مبادىء اساسية ومتعارف عليها في القوانين والعلاقات الدولية والتي ينبغي احترامها من قبل جميع الأطراف.