إيران تدعو إلى آلية للسلام في الخليج

وكالات:دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، إلى آلية دائمة في الخليج لحل أزمات شبيهة بالحصار الذي تفرضه السعودية وحلفاؤها على قطر.كما قال «ظريف» الذي كان يتحدث على هامش منتدى سنوي حول السلام في أوسلو، أن المملكة العربية السعودية تدعم جماعات مسلحة داخل ايران. وقال &

وكالات:

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، إلى آلية دائمة في الخليج لحل أزمات شبيهة بالحصار الذي تفرضه السعودية وحلفاؤها على قطر.





كما قال «ظريف» الذي كان يتحدث على هامش منتدى سنوي حول السلام في أوسلو، أن المملكة العربية السعودية تدعم جماعات مسلحة داخل ايران. وقال «من المهم لمنطقتنا ليس فقط حل هذا النزاع تحديدا أو الخلاف بين جيراننا الجنوبيين في الخليج الفارسي من خلال الحوار، بل في الواقع إقامة آلية دائمة للمشاورات والتحادث وحل النزاعات في منطقتنا».

وقال إن ذلك يمكن أن يكون على شكل اتفاقية هلسنكي عام 1975، الاتفاقيات الموقعة خلال الحرب الباردة لخفض التوتر بين دول غربية وشيوعية، وأضاف: «أعتقد أنه إذا نجح ذلك في ذروة الحرب الباردة هنا في أوروبا، فسوف ينجح» في منطقة الخليج.

وقطعت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين العلاقات مع قطر في 5 يونيو. واتهمت هذه الدول قطر بدعم «الإرهاب» والتقارب من إيران.

وتصاعد التوتر بين إيران والسعودية عندما وجه الحرس الثوري الإيراني أصابع الاتهام إلى المملكة في اعتداء طهران في 9 يونيو.

وأعلن تنظيم «داعش» المسؤولية عن الاعتداء المزدوج الذي أوقع 17 قتيلا وعشرات الجرحى.

وقال ظريف: «لدينا معلومات استخباراتية بأن السعودية ضالعة في دعم مجموعات إرهابية تنشط في الجهة الشرقية لإيران في بلوشستان».

وقال إن الجماعات المسلحة «تستخدم أراضي أحد جيراننا رغما عن إرادته لتنفيذ هجمات ضد إيران، والتي أدت قبل شهرين فقط إلى مقتل تسعة من حرس الحدود الإيرانيين».

والهجوم الذي وقع في 29 إبريل الماضي نفذته مجموعات مسلحة من السنة على الحدود مع باكستان.

وقال ظريف: «في الجهة الغربية يجري النشاط نفسه، مرة أخرى باستغلال الضيافة الدبلوماسية لجيران آخرين».