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إيران تخطط لإنتاج لقاح فيروس كورونا بحلول الربيع

تركيا شددت التدابير الوقائية لارتفاع الإصابات
أيمن عزام 9:47 م, السبت, 27 فبراير 21 9:47 م, السبت, 27 فبراير 21

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   قال وزير الصحة الإيراني إن إيران ستتحول إلى انتاج لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) بحلول الربيع، وستبدأ بتطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وفي الوقت ذاته، اتخذت تركيا سلسلة من التدابير الصارمة في عدة مقاطعات حيث يرتفع عدد حالات الإصابة اليومية بالمرض بشكل كبير.

انتاج لقاح فيروس كورونا

    وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي إنه “مع استمرار جهود الشباب الإيراني، سنصبح أحد أكبر مراكز إنتاج اللقاحات في العالم في الربيع المقبل”.

    وأضاف “نأمل أن نتمكن من السيطرة على الوضع من خلال الالتزام التام بالإرشادات الصحية”.

    وقد أعلنت إيران عن تسجيل 8103 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) اليوم، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 1615184.

    وقالت سيما سادات لاري، المتحدثة باسم وزارة الصحة والتعليم الطبي الإيرانية، في مؤتمر صحفي يومي، إن المرض أودى حتى الآن بحياة 59899 شخصًا في إيران، بزيادة 69 في الـ24 ساعة الماضية.

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    وقد بدأت إيران حملة تطعيم على مستوى البلاد في 9 فبراير باستخدام لقاحات (سبوتنيك في) الروسية.

حظر جميع الأنشطة الرياضية

    وفي تركيا، حظرت السلطات المحلية في مقاطعة صقاريا شمال غربي البلاد جميع أنشطة المنشآت الرياضية لمدة 15 يومًا اعتبارًا من أول مارس، حسبما أفادت محطة ((سي أن أن تورك)).

    وفي بودروم، أحد أشهر الوجهات السياحية العالمية في مقاطعة موغلا جنوب غربي تركيا، تم حظر أنشطة التنزه في الشواطئ والحدائق ومناطق الترفيه الأخرى.

    وفرضت مقاطعتا ريزا وتوقات المطلتان على البحر الأسود وكذلك منطقة في مقاطعة أدرنة شمال غرب البلاد قيودًا مماثلة لاحتواء انتشار المرض.

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    وقد أعلنت تركيا اليوم عن تسجيل 9205 حالات إصابة جديدة، من بينها 649 حالة مصحوبة بأعراض، ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 2683971.

    وارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض بواقع 74 لتصل إلى 28432، في حين ارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 2556785 بعد تعافي 10282 آخرين في الـ24 ساعة الماضية، حسبما صرحت وزارة الصحة.

زيادة الإصابات في العراق

    وأعلن العراق عن تسجيل 4336 حالة إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 688698 حتى الآن.

    كما ارتفع عدد الوفيات بواقع 14، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13365، فيما ارتفع إجمالي المتعافين بواقع 2460 ليصل إلى 630178.

    وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية إن وزارة الصحة خصصت 52 مستشفى و506 مراكز صحية في عموم البلاد لتطعيم المواطنين.

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    وتتوقع السلطات الصحية العراقية استلام الدفعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا في غضون أيام قليلة.

وذلك بعد الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحي (سينوفارم) الصيني و(أسترازينيكا) البريطاني لاحتواء انتشار المرض في البلاد.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

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بقلم أيمن عزام

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