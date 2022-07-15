إيران تحذر الولايات المتحدة من اعتبار القوة بديلا

قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) نقلا عن أبو الفضل شكارجي المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تعلم جيدا أنه سيتعين عليها التكفير عند استخدام عبارة “استخدام القوة” ضد الجمهورية الإسلامية.

وأدلى أبو الفضل شكارجي بهذه التصريحات ردا على قول الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه على استعداد لاستخدام القوة ضد إيران من أجل منع البلاد من امتلاك أسلحة نووية.

وردا على سؤال من مذيعة الأخبار الإسرائيلية يونيت ليفي يوم الأربعاء عما إذا كان على استعداد لاتخاذ موقف أقوى لضمان عدم حيازة إيران سلاحا نوويا، قال بايدن “كملاذ أخير، نعم”.

استخدام القوة ضد إيران

وأشار “شكارجي” إلى أن إيران تنظر إلى ادعاء “استخدام القوة” على أنه عملية نفسية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ومؤشر على وهمهما.

وشدد على أن استخدام بايدن عبارات “اللجوء إلى القوة” ضد الجمهورية الإسلامية يمكن أن يهدف أيضا إلى المزيد من نهب موارد النفط في دول المنطقة، لإبطاء التراجع الأمريكي، وإصلاح العظمة المزيفة لواشنطن، وإنقاذ الاقتصاد الأمريكي المتعثر من خلال بيع المزيد من الأسلحة لدول المنطقة.

ووصل بايدن إلى إسرائيل يوم الأربعاء في أول زيارة له للمنطقة خلال فترة رئاسته.

وبعد مغادرته إلى الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، توجه إلى جدة بالمملكة العربية السعودية بعد الظهر لإجراء محادثات مع المسئولين السعوديين، والمشاركة في قمة مع كبار المسئولين من دول المنطقة.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.