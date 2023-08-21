إيران تحدد توقيت الانتهاء من تبادل السجناء مع أمريكا

من المقرر أن تستغرق إجراءات الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في إيران قرابة شهرين، وفق ما أعلنه ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين.

وأوضح كنعاني: “أعلنت السلطات المعنية إطارا زمنيا محددا وستستغرق هذه الإجراءات شهرين على الأكثر”.

وتوصلت طهران وواشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري لاتفاق يشمل إطلاق سراح خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية قيمتها ستة مليارات دولار.

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية يوم الإثنين أن الأصول الإيرانية المجمدة في البلاد جرى تحويلها إلى البنك المركزي السويسري الأسبوع الماضي لتبديلها بعملات أخرى وتحويلها إلى إيران.

وقالت إيران إن واشنطن ستفرج أيضا عن بعض الإيرانيين من السجون الأمريكية.

وقال محامي أحد الأمريكيين المحتجزين إن إيران سمحت لأربعة مواطنين أمريكيين بالانتقال من سجن إيفين بطهران إلى الإقامة الجبرية. وكان أمريكي خامس قيد الإقامة الجبرية بالفعل.