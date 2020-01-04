إيران تتوقع مغادرة القوات الأمريكية الشرق الأوسط بعد ردها على مقتل سليماني

سفير إيران لدى الأمم المتحدة مجيد توعد بأن يكون رد طهران على مقتل سليماني "بعمل عسكري".

توقع مساعد شؤون العمليات في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان، مغادرة القوات الأمريكية الشرق الأوسط بعد تلقيه الرد على مقتل اللواء قاسم سليماني ، وفق روسيا اليوم

وأكد نيلفروشان أن “انتقام المقاومة الجغرافي على اغتيال قاسم سليماني سيكون مؤلما جدا وخارج السيطرة ونتوقع أن يضطر الأمريكيون لمغادرة المنطقة بعد الرد”.

وتأتي أقوال نيلفروشان لتضاف لتصريحات سفير إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، الذي توعد بأن يكون رد طهران على مقتل سليماني “بعمل عسكري”.

وكان السفير الإيراني قد أبلغ مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق الجمعة، بأن بلاده تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي.

وأكد أن مقتل سليماني “مثال واضح على إرهاب الدولة وعمل إرهابي يمثل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، عن وكالة أنباء الإعلام العراقي “واع”، أن كتائب حزب الله العراقية دعت اليوم السبت، الأجهزة الأمنية بالبلاد إلى الابتعاد عن قواعد تتواجد فيها القوات الأمريكية في عموم البلاد.

وقالت روسيا اليوم إن هذه التطورات تأتي بعد اغتيال نائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس، وقائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني فجر الجمعة بقصف صاروخي أمريكي على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

وحذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن الولايات المتحدة الأمريكية ستشهد تداعيات مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني لسنوات قادمة، زاعما أن واشنطن ارتكبت خطأ كبيرا لا تدركه.

