إيران: القوات الأمريكية فشلت في اعتراض صواريخ الحرس الثورى بالعراق

برغم التأهب الشديد والاستعداد الكامل للقوات الأمريكية في المنطقة

قال العميد عباس نيلفوروشان نائب قائد الحرس الثوري الإيراني لشئون العمليات اليوم إن القوات الأمريكية لم تستطع اعتراض أي من صواريخ الحرس الثوري الإيراني التي أطلقت على القواعد الأمريكية في العراق.

ونقلت قناة ((برس تي في)) عنه قوله إن الصواريخ الإيرانية “ضربت أهدافها المقصودة بدقة”.

فشل ذريع

وأوضح المسئول العسكري أنه على الرغم من التأهب الشديد والاستعداد الكامل للقوات الأمريكية عبر المنطقة ومن بينها القاعدة الجوية في عين الأسد قبيل هجمات الحرس الثوري الإيراني، فإنها فشلت تماما في اعتراض الصواريخ التي أطلقها الحرس الثوري.

وأضاف أن الحرس الثوري استهدف قاعدة الأسد لأنها ضمت مقار “تخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية الأمريكية”.

تدمير مركز القيادة

وذكر أن الحرس الثوري نجح في تدمير مركز القيادة الأمريكي في المنطقة.

وأضاف قائلا أن أي أعمال محتملة من الأعداء من شأنها التسبب في أذى محتمل سيواجهها “رد مذهل ومؤلم وساحق ويدعو إلى الندم”.

اغتيال سليماني

واغتالت القوات الأمريكية قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي يوم الجمعة الماضى.

وانتقاما من هذا الفعل، أطلق الحرس الثوري الإيراني عددا من الصواريخ على القواعد الأمريكية بالعراق اليوم.

الخروج من سوريا

ومن ناحية أخرى، قررت القوات الأمريكية اليوم إخلاء قاعدة عسكرية بريف الحسكة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع العراق.

وذلك بعد هجوم صاروخي إيراني على قواعد عسكرية تضم جنودا أمريكيين في العراق، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

دخول العراق

وقالت الوكالة الرسمية إن “قوات الاحتلال الأمريكية المتمركزة في قاعدة خراب الجير بدأت اليوم بإخلاء القاعدة بشكل نهائي”.

وتابعت أن “نحو 40 شاحنة تحمل معدات عسكرية وعربات خرجت واتجهت إلى قرية السويدية القريبة من معبر الوليد تمهيدا للانسحاب تجاه الأراضي العراقية”.

50 شاحنة

ويأتي انسحاب القوات الأمريكية بعد “نحو ستة أشهر” من تواجدها في هذه القاعدة الواقعة في منطقة المالكية شمال شرق الحسكة بالقرب من الحدود مع العراق وتركيا، بحسب الوكالة.

وأشارت إلى أن “نحو 50 شاحنة تحمل معدات عسكرية ولوجستية لقوات الاحتلال الأمريكية غادرت قاعدتها اللاشرعية في مدينة الشدادي” بالريف الجنوبي للحسكة “تمهيدا للانسحاب للأراضي العراقية”.

وذكرت الوكالة أن إخلاء هذه القواعد يأتي بعد ساعات من الإعلان عن هجوم إيراني على قواعد أمريكية في العراق.

قواعد أمريكية بالعراق

واستهدف الحرس الثوري الإيراني اليوم بالصواريخ قواعد أمريكية بالعراق، ومنها قاعدة عين الأسد ومعسكر حرير شمالي أربيل عاصمة إقليم كردستان، وفقا لوكالة أنباء ((فارس)) شبه الرسمية.

رد انتقامي

وجاء القصف الإيراني ردا على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، في ضربة جوية أمريكية الجمعة الماضية قرب مطار بغداد الدولي.

يشار إلى أن هذه المادة منقولة عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”