إيران: القبض على شبكة تجسس إسرائيلية كانت تخطط لتفجير مركز حساس

خططت “شبكة تجسس” إسرائيلية تم القبض عليها لتفجير أحد المراكز “الحساسة” في مقاطعة أصفهان الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء ((نور نيوز)) التابعة لمجلس الأمن الوطني للبلاد.

وأوضح التقرير أن أفراد الشبكة دخلوا إيران منذ عدة أشهر بتوجيه من وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) من خلال منطقة كردستان العراقية، ورصدوا أحد المراكز “الحساسة” في مقاطعة أصفهان لتفجيره.

القبض على شبكة تجسس إسرائيلية

وأضاف “تدربت عناصر الشبكة في دولة إفريقية لمدة أشهر لتنفيذ هذه العملية، كما قاموا بمحاكاة العملية عدة مرات”.

وتابع قائلا إن المضبوطين وضعوا قيد رقابة وثيقة من وزارة الاستخبارات الإيرانية لمدة أشهر قبل دخولهم إيران.

والسبت، ذكر بيان صادر عن وزارة الاستخبارات الإيرانية أن قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على “جميع أعضاء شبكة التجسس الإسرائيلية” الذين أُرسلوا إلى إيران من أجل “تنفيذ عمليات إرهابية، ولكن أُلقي القبض عليهم قبل ارتكاب أي عمل إرهابي أو تخريبي”.

وذكرت تقارير أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يشرف على الموساد، رفض التعليق على الأمر.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.