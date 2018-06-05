(رويترز)أصبحت إيران أول منتخب يصل إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم يوم الثلاثاء قبل تسعة أيام على المباراة الافتتاحية للبطولة المقررة بين 14 يونيو و15 يوليو .وأوقعت القرعة إيران في المجموعة الثانية إلى جانب إسبانيا التي سبق لها الفوز بكأس العالم والبرتغال بطلة أوروبا والمغرب.وقال ك

(رويترز)

أصبحت إيران أول منتخب يصل إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم يوم الثلاثاء قبل تسعة أيام على المباراة الافتتاحية للبطولة المقررة بين 14 يونيو و15 يوليو .

وأوقعت القرعة إيران في المجموعة الثانية إلى جانب إسبانيا التي سبق لها الفوز بكأس العالم والبرتغال بطلة أوروبا والمغرب.

وقال كارلوس كيروش مدرب إيران ”التأهل إلى روسيا حلم تحول إلى حقيقة لكرة القدم الإيرانية. حققنا ذلك من خلال العمل الجاد والتضحيات ونحن فخورون بذلك“.

وستكون قاعدة إيران التدريبية في لوكوموتيف باكوفكا في منطقة موسكو. وهو الظهور الخامس لإيران في النهائيات.

وأضاف كيروش ”المنتخب الوطني الإيراني سيستمتع بفرصة مقارعة الكبار في اللعبة وأن يكون جزءا من أسرة كرة القدم العالمية. وصلنا للمحافظة على هذا الحلم لأطول فترة ممكنة وسنعمل بكل قوة لجعل هذه النسخة الأفضل على الاطلاق“.

وسيلعب فريق المدرب كيروش مباراة ودية أمام ليتوانيا في موسكو في الثامن من يونيو وسيستهل مشواره في كأس العالم أمام المغرب في سان بطرسبرج في 15 يونيو .